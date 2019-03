Tours - Etat des forces politiques à un an des élections municipales

Dans un an se dérouleront les élections municipales. A Tours, le maire sortant élu au bénéfice de l'âge après la démission de Serge Babary, espère conserver son mandat avec peut-être l'étiquette convoitée LREM. A gauche aussi on se positionne malgré la division.

Tours, France

Dans un an, plus de 78.000 électeurs de Tours seront appelés aux urnes pour élire un nouveau maire ou reconduire Christophe Bouchet à la tête de la municipalité, suite au départ de Serge Babary en octobre 2017. Lors des dernières élections municipales, les 23 et 30 mars 2014, c'est en effet la liste de droite et du centre conduite par l'ancien président de la CCI qui s'était imposée devant celle du maire socialiste sortant Jean Germain.

Résultats du second tour des élections municipales à Tours de mars 2014 :

Serge Babary (Droite) 49,7%

Jean Germain (Gauche) 41,7%

Gilles Godefroy (FN) 8,6%

Une investiture LREM très convoitée en 2020

A un an du prochain scrutin, même si les dates des deux tours ne sont pas officiellement arrêtées, les grandes manœuvres ont déjà commencé à Tours. Une échéance qui aiguise les appétits même si pour le moment c'est encore le grand flou. Si le maire sortant, Christophe Bouchet, se présente avec l'envie de faire un mandat complet, pas facile de savoir si le centriste sera adoubé ou non par la majorité présidentielle. On sait que La République en Marche vise plusieurs grandes villes, et Tours fait partie des villes potentiellement gagnables (l'Indre-et-Loire ayant 4 députés macronistes sur 5 depuis 2017). D'où les multiples candidatures à l'investiture : celle du député de Tours, Philippe Chalumeau, marcheur de la première heure. On trouve aussi l'universitaire Benoist Pierre, inconnu du grand public mais proche de la majorité.

Une droite divisée ?

A droite, face à Christophe Bouchet (ex-UDI), il pourrait y avoir plusieurs autres candidatures à commencer par celle de Xavier Dateu qui avait été battu au bénéfice de l'âge par Christophe Bouchet.

Une gauche à reconstruire

A gauche, l'union semble indispensable pour reconquérir la mairie de Tours, mais le chemin semble long et escarpé. Si l'ancien député socialiste Jean Patrick Gille est pressenti pour un retour, l'écologiste Emmanuel Denis est lui aussi dans les starting-blocks. Autre homme fort de l'équipe de l'ancien maire Jean Germain, Nicolas Gautreau. Il a annoncé qu'il était candidat tout comme Philippe Lacaile qui était à l'époque l'ancien directeur général des services. Toujours à gauche, il faudra aussi compter sur Claude Bourdin, France Insoumise.

Les candidats qui se sont déjà positionnés

Christophe Bouchet, l’actuel maire de Tours. Élu en 2017, l’élu centriste n’a jamais caché son intention de briguer le suffrage direct. Il a été élu au bénéfice de l’âge en octobre 2017, après la démission de Serge Babary, devenu sénateur. Proche du premier ministre, sera-t-il investi par LREM ? Saura-t-il mettre sur les rails les projets structurants de la ville de Tours (haut de la rue Nationale, Halles de Tours, Ecole du haut de la Tranchée….), et gommer son étiquette d’ultra-communicant ?

Xavier Dateu. Il était lui aussi candidat au poste de maire, lors de la démission de Serge Babary. Battu par Christophe Bouchet, plus âgé, le conseiller municipal et conseiller départemental n’hésite pas à afficher en public son opposition au maire.

Philipe Lacaile, ancien directeur général des services de l’ancien maire PS Jean Germain. Maintiendra-t-il sa candidature ou est-ce une stratégie pour rejoindre une liste ?

Nicolas Gautreau. L’ancien adjoint de Jean Germain cultive sa différence. Le conseiller municipal a pris ses distances avec le PS. Membre du groupe Démocrates, il est plus ou moins proche du mouvement LREM.

Les candidats possibles

Philippe Chalumeau, député LREM de Tours. Élu en 2017 aux élections législatives face au socialiste Jean-Patrick Gille, le parlementaire pourrait être tenté d’abandonner son mandat pour l’investiture à Tours.

Benoist Pierre, Universitaire, Président du Centre Européen d’Etudes sur la Renaissance. Très actif chez les macronistes. Peut-t-il obtenir l’investiture ?

Jean-Patrick Gille, conseiller régional. L’ex-député PS de Tours, battu par Philippe Chalumeau aux législatives de 2017, est toujours très présent à Tours, malgré son retrait du conseil municipal.

Les candidats probables