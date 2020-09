Tours : l'opposition fustige l'autoritarisme de la majorité, celle-ci regrette une attaque politicienne

A Tours, l'opposition dénonce ce qu'elle appelle "l'autoritarisme" du nouveau maire, l'écologiste Emmanuel Denis. Elle évoque une décision de l'ancienne préfète prise le 16 juillet dernier, et invalidant l'élection des 21 adjoints de la ville qui avait eu lieu au début de l'été. Adjoints qui ont donc du démissionner de leur poste le 7 septembre dernier, et qui devront être réélus lors du prochain conseil municipal du 29 septembre. Ce qui a été retoqué par la préfecture, c'est le fait que les adjoints et les adjoints de quartier n'ont pas été élus lors du même conseil municipal, comme le préconise maintenant une circulaire de mars 2020.

L'opposition parle d'incompétence

La nouvelle majorité est donc taxée d'incompétence par l'opposition. Notamment par Christophe Bouchet, l'ancien maire de Tours, qui siège désormais dans l'opposition. Pour lui, les services de la ville avaient averti la mairie qu'il fallait désormais procéder autrement pour l'élection des adjoints. "Une mairie qui ne suit pas les recommandations des services de la ville, c'est faire preuve d'autoritarisme, comme on l'a vu sur le pont Wilson ! Il n'y a pas d'étude, pas de concertation, et le couperet tombe ! C'est assez inquiétant".

La majorité fustige une attaque politicienne

Stéphane Houques est le président du groupe de la majorité au conseil municipal. Lui assure que la nouvelle majorité n'avait pas été mis au courant par les services de la ville. "Je trouve ça regrettable de la part d'un ancien maire d'essayer d'opposer les services à une nouvelle municipalité, on travaille très bien avec les services, il n'y a aucun dysfonctionnement, aucune dissension, nous on a pas été informés de cette chose là, et ils ne le savaient même pas eux-mêmes".

Lui ajoute aussi que la démission des adjoints n'est qu'une démission technique qui n'aura d'effet que le 29 septembre, le jour de leur nouvelle élection, qu'elle est donc sans incidence sur le mandat. Il dit regretter l'attitude de l'opposition, et notamment de Christophe Bouchet. Il parle "d'attaque politicienne anti républicaine".