Pierre Texier conseiller municipal de Tours se dit sidéré par la comparaison osée par le maire de Tours Christophe Bouchet entre le 8 mai 1945, date de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et le 11 mai 2020 "date arbitraire" choisie par le Président Macron pour le début du déconfinement.

Tours : La comparaison entre le 8 mai 45 et le 11 mai 2020 par Christophe Bouchet est sidérante

Le conseiller municipal PCF de Tours a été sidéré d'entendre le maire de Tours, comparer la date du 8 mai 1945 à celle du 11 mai 2020, date choisie par le gouvernement pour le début du déconfinement de millions de français.

Dans un long texte argumenté de références historiques, Pierre Texier reproche à Christophe Bouchet de comparer l'incomparable :

"Le 11 mai 2020 sera le 8 mai 1945 de notre génération" dit Christophe Bouchet dans une vidéo publiée dimanche 10 mai 2020, à la veille du début du déconfinement. Pour lui ces deux dates marquent l’entrée historique dans une nouvelle ère. Le 11 mai 2020 serait ainsi « le premier pas d’une longue marche de reconstruction comme en 1945 ».

Et Pierre Texier de rappeler ce que fut le 8 mai 1945 : "Le 8 mai 1945 ce fut d’abord la victoire de l’humanité sur l’idéologie nazie... En France après des années de souffrance, c’est d’abord la victoire de celles et ceux qui menaient depuis le début des années 30 le combat contre le fascisme et le nazisme. Déportés, arrêtés, torturés fusillés ils furent les premiers à payer le prix de leur engagement" .

Alors que le 11 mai 2020, poursuit le conseiller municipal de Tours "est une date arbitraire choisie par Emmanuel Macron" pour le début du déconfinement de millions de français.

"C’est une date arbitraire qui ne signe pas la fin de l’épidémie que nous connaissons" écrit encore Pierre Texier . "Il n’y a pas de vainqueur, mais une longue liste de questions sans réponse sur le comportement du pouvoir politique qui a montré ses faiblesses et ses hésitations par défaut d’anticipation, de prévision, et qui a oublié depuis des lustres le principe de précaution inscrit dans notre constitution".

Enfin, le conseiller municipal PCF de Tours reproche à Christophe Bouchet son soutien tardif aux personnels soignants :" Il [Le maire de Tours] dit qu’il a applaudit les soignants le soir à 20h, mais il n’a pas entendu leurs cris de détresse, lancés depuis plusieurs mois justement à cause de cette « modernisation » qui s’écrit par des suppressions de poste et de moyens depuis des années. Il est pourtant président du conseil de surveillance du CHRU".