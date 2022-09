Tarifs de cantine, facture d'énergie en hausse, plan écoles : que retenir de l'interview du maire de Tours ?

Emmanuel Denis, maire de Tours, a fait sa rentrée ce lundi 5 septembre sur France Bleu Touraine. Pas de patinoire à Noël, des factures énergie à plus de dix millions d'euros, la végétalisation des écoles et de la ville et une candidature pour recevoir une partie du milliard d'euros du "fonds vert".