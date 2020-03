Tours: la liste de Gauche et Ecologiste devance de près de 10% la liste du maire sortant Christophe Bouchet

A Tours, c'est la surprise. Christophe Bouchet, le maire sortant, tête de liste centriste et Les Républicains, est largement devancé par Emmanuel Denis, la tête de liste de la gauche et des écologistes. Emmanuel Denis a presque 10 points d'avance sur Christophe Bouchet. Les deux listes sont loin devant La République en Marche;

Emmanuel Denis a été constamment en tête pendant toute la soirée au fur et à mesure du dépouillement des bureaux de vote. A l'arrivée, il obtient 35,46% des suffrages exprimés contre 25,62% pour Christophe Bouchet. Un large écart qui se rapproche de celui qui séparait il y a 6 ans Serge Babary de Jean Germain, mais cette fois ci en faveur de la gauche et non plus en faveur de la droite. La liste La République en Marche de Benoist Pierre obtient 12,67 % des voix et peut donc se maintenir au second tour. Pour le Rassemblement National, c'est une claque, Gilles Godeffroy ne recueille que 5,68% et est donc éliminé du second tour. Il est même talonné par la liste d'extrême gauche de Claude Bourdin à 5,54%. Xavier Dateu, l'ancien adjoint au maire de Serge Babary, est en dessous de la barre des 5% tout comme l'ancien adjoint socialiste de Jean Germain Nicolas Gautreau.

"Les circonstances ont démobilisé notre électorat" Christophe Bouchet

Christophe Bouchet estime que son électorat a été démobilisé par peur du risque lié au coronavirus Copier

"Les Tourangeaux ont envie d'un maire écologiste" Emmanuel Denis