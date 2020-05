Tours: la Métropole vote des aides d'urgence aux entreprises et aux communes

Les conseillers communautaires de Tours Métropole étaient réunis jeudi soir pour une séance du conseil très particulière. Elle intervenait après la sortie du confinement et elle était particulièrement sécurisée sur un plan sanitaire. Pour les élus présents sur place au siège de la Métropole, distance sociale, masque et gel étaient de mise. Pour ceux qui suivaient la séance en visio et audio-conférence, une application avait auparavant été installée sur leur tablette, leur téléphone ou leur ordinateur.

Les conseillers ont voté hier soir plusieurs mesures d'aide d'urgence aux entreprises et aux communes pour leur permettre de repartir après la crise du COVID. Philippe Briand, le président, a d'abord salué l'Etat qui à ses yeux a répondu aux problèmes des entreprises, avec les mesures de chômage partiel, les échéances de prêts différées et les PGE, prêts garantis par l'Etat. Il a annoncé ensuite que la Métropole et la région Centre Val de Loire vont créer un fonds de soutien aux PME et TPE.

L'aide sera plafonnée à 20 000 euros sous forme de prêt. Prenons l'exemple de l'aéronautique qui est en grande difficulté, ces entreprises là ont besoin à la fois d'une aide d'urgence pour l'emploi et d'un accompagnement financier pour tenir en attendant que les commandes repartent -Philippe Briand

La Métropole a également voté un fonds de 2,50 euros par habitant qu'elle met à disposition des communes. "Au titre de la solidarité, on donne la même chose à chacun, dit Philippe Briand, et au titre de l'intelligence on met de la souplesse car les problématiques sont différentes selon les territoires, on fait donc confiance aux communes pour qu'elles utilisent ce fonds au mieux des intérêts de leur population"

Tours Métropole va verser une prime COVID aux agents de l'agglomération qui ont maintenu en fonctionnement tous les services publics pendant le confinement, assainissement, ordures ménagères, nettoyage. 80% des agents étaient sur le terrain et 20% en télétravail. "Coup de chapeau à nos collaborateurs qui ont été exemplaires et qui ont eu un sens de la Fonction Publique très fort"

On va leur verser une prime de 550 euros. Comme on n'a pas de bons d'achat de 50,00 comme la ville de Tours, on ajoute 50 euros à la prime pour les aider à faire leurs courses!

Autre dossier qui a été adopté au cours de cette réunion des conseillers communautaires, la Métropole a acheté 400 000 masques pour 2 millions d'euros, certains ont déjà été distribués aux communes pour leurs habitants avant la fin du confinement, elle en distribuera d'autres la semaine prochaine, des masques tissus aux normes AFNOR.