Tours : la ministre de l'égalité femmes-hommes Elizabeth Moreno en visite dans le centre LGBT

Elizabeth Moreno, la ministre de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances est Touraine ce jeudi 10 août. Elle était là pour s'entretenir, entre autres, avec le centre LGBT (Lesbien, Gay, Bi, Transgenre) de Touraine. Le maire de Tours, la préfète d'Indre-et-Loire et quelque députés étaient également présents. La ministre a annoncé qu'un plan homophobie verra le jour en octobre prochain pour la reconnaissance des droits des personnes LGBT et la lutte contre les discriminations.

En France, les infractions à caractère homophobe sont en hausse de 36% (chiffres 2019 par rapport à 2018) et en région Centre-Val-de-Loire l'augmentation tourne autour de 12%. Pour autant la Touraine n'est pas épargnée et les actes discriminatoires continuent là-aussi d'augmenter. Ash, ce bénévole du centre LGBT, en a été la victime en janvier dernier, alors qu'il se baladait sur les quais de Loire, près du pont Napoléon à Tours : "Un homme m'a demandé des faveurs sexuelles, que j'ai refusées. Il m'a insulté, suivi et menacé de me jeter dans la Loire." Finalement, un groupe de jeunes l'éloigne et le fait partir.

Le centre LGBT de Touraine. © Radio France - Yvan Plantey

Mais depuis ce jour, il est très difficile pour ce bénévole de ne pas y penser quand il marche dans les rues le soir. Des témoignages comme celui-là, le centre LGBT de Touraine en reçoit de plus en plus, à tel qu'il est devenu trop petit pour "accueillir les bénévoles quand ils viennent. Et c'est ce qui limite le nombre de recensement homophobes que nous faisons. Car, depuis six ans, ce chiffre est en hausse mais vu qu'on ne peut pas accueillir beaucoup plus de monde, la hausse n'est plus si nette", explique Johan Posson, l'un des deux présidents du centre.

Leur local fait 40m² pour accueillir chaque semaine, hors période Covid-19, une trentaine de personnes en même temps. De son côté, la municipalité de Tours s'est engagée à leur en trouver un plus grand dans les prochains mois.