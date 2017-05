Tours : Laurence Lecardonnel, la candidate FN qui se veut proche du peuple

Laurence Lecardonnel est la candidate du Front National dans la première circonscription d'Indre-et-Loire. Agée de 55 ans, elle travaille dans le secrétariat de direction. Elle a rejoint le Front National en 2011. Elle se présente comme la "candidate du peuple".

Elle se lève chaque jour à cinq heures du matin pour aller travailler à Paris. "Je sais ce que c'est que de me lever tôt, de compter son argent à la fin du mois pour payer mes factures, de vivre parfois dans l'insécurité. Bref, je connais le quotidien des Français car je le vis moi-même. Je ne suis pas dans ma bulle.", commence la candidate du Front National. Elle ira même jusqu'à se revendiquer comme la "candidate du peuple" pour ces élections législatives, à Tours.

A fond pour "Marine"

Laurence Lecardonnel a rejoint le Front National en 2011, au moment où Marine Le Pen devient la présidente du parti. C'était d'ailleurs au Congrès de Tours. Même si elle avait déjà des attirances pour les thèses frontistes, elle n'avait jamais franchi le pas. "Je suis beaucoup plus proche de Marine que de Jean-Marie Le Pen."

Une circonscription difficile pour le FN

La femme de 55 ans est donc candidate dans la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire. Cette circonscription, c'est la ville de Tours, un endroit qui n'est pas réputé pour être favorable au Front National. "Oui, ce n'est pas la circonscription la plus simple pour nous, assume Laurence Lecardonnel, mais si on surf sur les 11 millions de voix de la présidentielle, c'est possible." Mais justement, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen n'avait recueilli que 12,3 % des voix à Tours, contre 21 % nationalement. La candidate aux législatives voit donc ses ambitions à la baisse : "Mon objectif, c'est d'atteindre les 12,5 % d'inscrits pour me maintenir au second tour."

Les adversaires de Laurence Lecardonnel

Philippe Conte (UPR), Léonard Lema (PCF), Céline Ballesteros (LR), Jean-Patrick GIlle (PS), Emmanuel Lakière (Debout la France), Maria Loire (Alliance écologiste indépendante), Lionel Béjeau (Divers droite), Claude Bourdin (FI), Bruno de Jorna (577 pour la France), Christophe Dupin (EELV), Anne Brunet (LO), Mathilde Zicca (Parti animaliste) et Philippe Chalumeau (LREM).