Tours : le budget pour le projet de la nouvelle cuisine centrale débattu au conseil municipal

C'est toujours un exercice périlleux. Le maire de Tours, Emmanuel Denis, a présenté son budget prévisionnel pour 2021 ce vendredi, avant qu'il ne soit débattu et voté lors du conseil municipal, ce lundi 15 février. La municipalité écologiste prévoit 294,9 millions d'euros de budget, pour des investissements de 35,8 millions d'euros.

10 à 12 millions d'euros pour une nouvelle cuisine centrale

Parmi les budgets présentés, celui du projet de la nouvelle cuisine centrale risque d'alimenter les débats. La cuisine actuelle date de 1976 et n'est plus aux normes pour servir les 8.000 repas quotidiens aux écoliers de la ville. Un premier projet a alors été proposé par l'équipe de Christophe Bouchet, le maire sortant. La nouvelle cuisine devait produire plus de trois millions de repas par an pour les écoles, mais aussi le CHRU de Tours.

Mais en septembre dernier, la nouvelle municipalité écologiste modifie ce projet, pour n'alimenter que les écoles. "Cette cuisine centrale restera sous maîtrise de la ville de Tours. Mais avec une vraie modernisation et des équipements du XXIe siècle au bénéfice des enfants", justifie Emmanuel Denis. Le nouveau projet prévoit donc la construction d'un nouveau bâtiment d'ici 2023, pour un coût de 10 à 12 millions d'euros.

On alourdit le budget de la ville" - Christophe Bouchet

Une aberration pour l'opposition. "D'un seul coup, pour un caprice, on alourdit le budget de la ville pour 12 millions d'euros", dénonce Christophe Bouchet, tête de file du groupe "Tours nous rassemble". "Ce dossier de cuisine centrale avait beaucoup d'atouts dans une association avec le CHU, car cela permettait de faire des économies sans que la ville ne porte la dette", estime l'ancien maire.