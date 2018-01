Tours, France

Stationnement : fin de la "gratuité" avant le 15 février

Bien évidemment la première question posée fut celle du stationnement dont le paiement est suspendu depuis le 16 janvier dernier : des décisions seront prises et peut-être annoncées cette semaine. Christophe Bouchet a tenu à rappeler ce qui ne change pas pour le stationnement à Tours : le nombre de places de parking (3540) reste le même, la gratuité à la pause méridienne et après 18h30 existe toujours, par contre, ce qui change après les deux heures maximum que l'on peut enregistrer à l'horodateur, le dépassement auparavant impliquait une amende de 17 euros, désormais le forfait de dépassement est fixé à 25 euros.

Pourquoi une telle réforme du stationnement à Tours ?

Parce qu'auparavant dit Christophe Bouchet : "le stationnement n'était payé qu'à 30 % et représenté moins d'un million d'euros de recettes pour la ville. Sur les premières semaines d'exploitation du nouveau système ce sont 75 000 euros chaque semaine qui ont été récoltés hors pénalité ce qui représenterait sur une année complète près de 4 millions d'euros. Pourquoi cette suspension ? parce que la prestation n'était pas au rendez-vous" dit le Maire de Tours sur les 253 horodateurs. L'état de grâce pour les automobilistes devrait se terminer avant le 15 février

Le privé incité à investir dans la création d'équipements publics

En matière d'investissements pour la ville : "il faut changer de dogme" a-t-il expliqué "une partie des investissements pourrait être portée par le privé dans un cadre contractuel, lorsque tel promoteur prend en charge la réalisation d'un groupe de logements on peut imaginer qu'il créée aussi tout ou partie d'un équipement public". "Par ailleurs", dit aussi Christophe Bouchet, "on a aujourd'hui retrouvé la confiance des banques " et de rendre hommage à son prédécesseur Serge Babary qui a abaissé la dette de 15 millions sur 3 ans et le nouveau maire de faire une promesse "Repousser la dette et signer des emprunts toxiques, on le fera pas pendant ce mandat".

Contractualisation Etat - Collectivités : la ville de Tours concernée

En matière d'investissement, le Maire de Tours a également déjà reçu la Préfète d'Indre-et-Loire pour évoquer la contractualisation Etat/Collectivités. C'est une mesure voulue par le Premier Ministre qui a annoncé au mois de septembre que les « 319 plus grandes collectivités » seraient invitées à contractualiser avec l’Etat pour limiter leurs dépenses de fonctionnement. C'est à dire celles qui concentrent 80% des dépenses publiques locales. Il s’agit donc a priori de l’ensemble des régions et des départements, des communautés d’agglomération de plus de 150 000 habitants ainsi que des communes de plus de 50 000 habitants et Tours est donc dans ce cadre-là.

À ces communes, l’Etat va demander un effort de 13 milliards d’euros d’économie sur leurs dépenses de fonctionnement au cours du quinquennat, en plafonnant leurs hausses à + 1,2% par an. Un objectif difficile à tenir pour le Maire de Tours puisque déjà la masse salariale de la ville de Tours qui représente 58% de son budget augmente mécaniquement de 1,5%.

Y aura-t-il une patinoire et une Arena ?

Enfin Christophe Bouchet s'est montré très loquace sur les équipements sportifs de la ville de Tours et de la Métropole qui pourraient d'ailleurs faire l'objet de discussions ultérieures entre les deux collectivités.

"La patinoire actuelle" souligne Christophe Bouchet "a fait l'objet de 800 000 euros de travaux pour environ 2000 personnes. Une étude de faisabilité est en cours pour savoir si il faut ou non investir dans une nouvelle patinoire : où, à quelle taille et surtout pour combien ?" et là on devine à ses propos que le Maire de Tours est sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement (il fut notamment entre 2002 et 2004, Christophe Bouchet est président et actionnaire de l'Olympique de Marseille et membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel)

Pour ce qui est de l'Arena, l'avis favorable de Tours sera soumise à la condition qu'un certain nombre d'équipements de la ville soient rénovés. Et de citer certains équipements qui pourraient être rénovés pour 4 à 5 moins chers que la construction d'une Arena. En terme d'équipements notamment sportifs, Christophe Bouchet a également expliqué la façon dont il voyait les rapports entre la ville de Tours et la métropole, "des rapports qui doivent évoluer maintenant et dépasser les contours fixés par Jean Germain lorsqu'il avait porté le projet de l'agglomération"

Tours et la Touraine Jardin de la France

Autre question abordée avec Christophe Bouchet, sa déception après l'abandon de l'Exposition universelle de 2025. "Un sujet passionnant et fédérateur" pour le maire de Tours qui avait bien l'intention de "vendre" Tours et la Touraine comme le jardin de la France de Chambord à Fontevraud, un projet qui pourrait être à nouveau proposé si l'idée d'Expo Universelle était repris par des organisateurs privés.

Le mandat de Maire : une tâche dense et passionnante - Christophe Bouchet

Enfin sur ses nouvelles fonctions de Maire : "C'est une tâche dense et passionnante, la ville de Tours est dans une situation périlleuse et tenter de la redresser est un challenge important. ce qui me surprend le plus" dit-il "c'est que la ville de Tours au sens large du terme n'est pas ouverte sur la vie et les bonnes pratiques et je dis aux élus et aux agents allez voir ailleurs, dans d'autres villes de la même taille, comment les choses se passent et ramenez en les bonnes pratiques."