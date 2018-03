Le maire de Tours a annoncé ce matin reprendre le projet du haut de la rue Nationale "à la racine". Christophe Bouchet explique que le groupe Eiffage, l'opérateur du projet, ne cesse de repousser les travaux tous les 3 mois, avec à chaque fois, des délais supplémentaires. On ne repart pas de zéro a donc dit le maire, mais on reprend le dossier à la racine. Une conférence de presse est prévue ce jeudi à 10h30 à la bibliothèque de Tours en présence du président de la Métropole, Philippe Briand. La mairie annonce la création d'un groupe de travail sur ce dossier, et les discussions avec Eiffage se poursuivent, assure le maire.

Ce n'est pas grave si on perd 2 ans, si on peut dire perdre. Puisque le but c'est d'améliorer le projet - Serge Babary

L'ancien maire Serge Babary, conseiller municipal, a aussi expliqué qu'Eiffage demandait des délais supplémentaires de puis 18 mois. A chaque fois qu'on annonçait une date, il fallait revenir dessus. Fin décembre on nous disait vous aurez des nouvelles fin mars, et il fallait revenir dessus. On met des palissades de chantier et on apprend ensuite qu'il faut encore 3 mois. Il n'y a plus de confiance dans l'opérateur. A un moment il faut savoir dire non. L'opérateur a perdu son crédit.

On ne peut pas rester avec un tel chantier au cœur de la ville pendant aussi longtemps - Pierre Commandeur.

L'élu de l'opposition Pierre Commandeur prend acte de cette décision. Il s'interroge en revanche sur le calendrier. Je voudrais savoir où est-ce qu'on va ? _Vous nous avez présenté l'arrêt du projet initial et son réexamen_. Du coup quel impact cela aura sur la ville et ses finances ? Il y aura des compensations à payer. Même son de cloche du côté de Nicolas Gautreau, PS, qui se dit sidéré, effaré.