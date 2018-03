Le maire de Tours Christophe Bouchet estime que l'investissement de 30 millions d'euros est trop important et permettrait de passer à 2.500 places contre 2.000 aujourd'hui. Le maire annonce en revanche des aménagements au Palais des sports, et notamment une glace d'entrainement.

Il n'y aura sans doute pas, de nouvelle patinoire à Tours. Le maire, Christophe Bouchet et Philippe Briand, le président de la Métropole, sont tombés d'accord. Le palais des sports sera en fait restructuré tant la salle Grenon pour le volley, que la patinoire pour le hockey. Christophe Bouchet explique que les équipements sportifs, mais aussi ceux des écoles, sont une priorité pour l'année 2018. Le maire de Tours devrait le rappeler mercredi prochain, pour le vote du budget. Le projet d'un nouvel équipement dans le quartier des Deux-Lions (Tours-Sud) semble donc abandonné. Le maire de Tours Christophe Bouchet parle de cohérence. Le projet de nouvelle patinoire aurait coûté 30 millions d'euros, pour une capacité de 2.500 places, quand on a déjà 2.000 places à l'heure actuelle. Dans le contexte budgétaire, on est d'accord avec Philippe Briand, dépenser 30 millions d'euros, pour 500 places de plus, quelque fois dans l'année, je pense que chacun peut comprendre notre décision.

Du coup, le maire promet des aménagements nouveaux au Palais des sports. Une glace d'entraînement, des vestiaires.