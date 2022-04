Ils sont étudiants et voteront ce dimanche pour la première fois à une élection présidentielle. Un peu perdus, ou pas forcément convaincus par les programmes, ils se déplaceront quand même au bureau de vote, très attachés à ce droit.

"On a un peu l'impression d'aller voter pour rien" : à Tours, les primo-votants sceptiques sur les candidats

Le vote des jeunes est un enjeu capital de cette élection présidentielle, d'autant qu'ils pourraient être très nombreux à ne pas se rendre aux urnes. L'abstention, prévue record (autour de 28%), devrait être encore plus forte chez les jeunes. Selon un sondage BVA pour RTL publié fin mars, 36% des 18-24 ans ne sont pas sûrs d'aller voter, tout comme 44% des 25-34 ans.

Ce dimanche, de jeunes tourangeaux vont voter pour la première fois pour élire le président de la République. Ils comptent bien mettre une enveloppe dans l'urne, mais le choix est difficile.

Peu de mesures sur le climat

Ça y est, Maxine a fait son choix. Cette étudiante de la faculté des tanneurs va voter Jean-Luc Mélenchon, même si tout son programme ne lui plait pas. "Malgré des désaccords sur certains points, je trouve que c'est un programme qui ressemble à mes positions, qui respecte les travailleurs.

Il y a des positions sur le climat, même si elles ne sont pas très fortes non plus.

Dans l'ensemble des programmes, elle regrette "le manque de propositions autour du climat" et le fait que "les résultats sont un peu connus d'avance."

Il y a un peu l'impression d'aller voter pour rien.

Elle ne croit pas au fait que Jean-Luc Mélenchon, actuellement troisième dans les sondages, atteigne le second tour. Mais si ce scénario se réalise, elle n'est pas sûre de retourner dans l'isoloir le 24 avril. "Ça dépendra de ce qu'il y aura, mais peut-être que je ne voterai pas ou que je voterai blanc."

Au premier tour, éviter le vote utile

Pas question pour autant de voter utile pour son amie Alice, 20 ans. Elle est encore indécise, mais pense voter Anne Hidalgo au premier tour. "Je trouve ça plus intéressant pour moi de voter pour quelqu'un qui se rapproche vraiment de mes convictions, même si je sais que ça ne passera sans doute pas."

Je n'ai pas envie d'écouter les sondages.

Elle fait ce choix "pour l'écologie", même si elle partage l'avis de Maxine : "on prend un peu le moins pire" des candidats.

Se renseigner en pleines révisions

Pour Maria et Noé, étudiants en première année de médecine, il est parfois compliqué de trouver du temps pour se forger un avis, alors que le concours arrive dans un mois. "On essaie avec nos amis de se renseigner comme on peut."

On regarde Hugo Décrypte, qui fait des vidéos assez courtes ou des résumés tous les jours.

Hugo Décrypte : un Youtuber qui parle aux jeunes de politique. C'est exactement ce que Maria recherche dans les programmes, des mesures pour les jeunes. Une candidate a retenu son attention. "Je trouve que le programme de Marine le Pen est très bien, si on ne prend pas en compte le côté immigration."

Elle veut prendre beaucoup de mesures pour les étudiants, ce que je trouve important.

Le choix Macron : "au moins, je sais que ça ne va pas être quelque chose de catastrophique"

Noah, lui, penche plus pour le président sortant. "Je pense pour l'instant voter Macron. De ce qu'il a fait ces années où il était président, je n'ai pas trouvé de choses réellement aberrantes. Je pense qu'il a assez bien réagit face au Covid, et avec la guerre en Ukraine."

Je me dis que pour l'instant, si je ne peux pas énormément me renseigner, c'est la sécurité. Au moins, je sais que ça ne va pas être quelque chose de catastrophique.

Si Maria a réfléchi un temps à s'abstenir, tous ces jeunes iront voter dimanche. Parfois par dépit, mais convaincus que cela reste un devoir important.