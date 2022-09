Tours : les habitants peuvent voter pour choisir comment utiliser les 500.000 euros du budget participatif

Aux urnes, tourangeaux : jusqu'au 18 octobre, tous les gens de plus de 11 ans qui vivent, travaillent ou étudient à Tours peuvent choisir entre 74 projets. Au moins huit d'entre eux seront ensuite réalisés grace au budget participatif de 500.000 euros débloqué par la municipalité.

Pour la première fois, la ville de Tours met un budget participatif à disposition de ses habitants : 500.000 euros vont être consacrés à la réalisation de plusieurs projets proposés par des particuliers, des associations ou des conseils de quartiers par exemple. Au moins huit projet seront financés. Reste à choisir lesquels, et la municipalité organise donc un vote jusqu'au 18 octobre. Elle a monté un site internet pour présenter les projets et expliquer la procédure de vote.

Sept bureaux de vote sont répartis en ville, comme ici à la mairie centrale de Tours © Radio France - ©Boris Compain

74 projets jugés recevables parmi les 381 idées déposées

Si vous vivez, travaillez ou étudiez à Tours et que vous avez plus de 11 ans, vous pouvez choisir entre 74 projets. 381 idées avaient été déposées par la population après un appel à projet. Sur ces 381 idées, 74 ont été jugées recevables par les services techniques. Des propositions très variées : de la végétalisation de certaines places à la construction de skatepark, en passant par la pose de bancs ou de toilettes publiques. Certains projets sont estimés à 5.000 euros. Les plus chers montent à 70.000 euros.

Au moins huit idées seront réalisées : une dans chacun des secteurs dotés d'un comité de quartier. Et si les 500.000 euros n'ont pas été dépensés avec ces huit projets, jusqu'à huit réalisations supplémentaires seront subventionnées, jusqu'à épuisement du budget participatif. Le scrutin s'achève le 18 octobre. Les résultats seront annoncés dès le lendemain, après un dépouillement réalisé en public dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville, de 17H à 19H.