Tours Métropole : feu vert définitif de l'Assemblée Nationale

Le Parlement a donné ce jeudi son feu vert définitif, par un ultime vote de l'Assemblée, au projet de loi sur la création de 7 nouvelles métropoles dont l'agglomération tourangelle. Philippe Briand Président LR de Tours Plus et Jean-Patrick Gille Député PS de Tours satisfaits.

Le Parlement a donné jeudi son feu vert définitif, par un ultime vote de l'Assemblée, au projet de loi sur le statut de Paris et l'aménagement métropolitain, qui prévoit notamment la fusion des quatre premiers arrondissements de la capitale et la création de 7 nouvelles métropoles.

Ce projet de métropole, c'est la politique au sens noble, l'union d'hommes et de femmes de bonne volonté - Philippe Briand

Pour le Président de Tours Plus, cette annonce est vécue comme un événement fort en émotion après les vicissitudes qu'a pu connaitre le dossier, et quand on se souvient que l'été dernier, le ministre des collectivités ne donnait pas cher de la candidature de l'agglomération tourangelle.

Les métropoles déjà existantes sont d'un dynamisme très fort -Nantes Rennes bordeaux Lyon - "ce sont des centres d'investissement de développement et quand l'Etat va calculer des voies de communication, des installations hospitalières, on sera dans les premiers, l'Etat nous regardera comme un pôle de développement" ajoute Philippe Briand

C'est l'union des élus de tous bords politiques qui a réussi à faire changer d'avis le ministre - Jean-Patrick Gille

Le Ministre a salué lors du vote à l'Assemblée nationale la performance de Tours devant l'hémicycle qui a fini par s'imposer. "C'est un sentiment de satisfaction d'avoir mené à bien ce dossier" dit Jean-Patrick Gille député PS de Tours et Conseiller régional et comme l'a souligné le Ministre, c'est l'union des élus de tous bords politiques qui a réussi à le faire changer d'avis.

Après quel projet métropolitain ? être métropole "c'est être en capacité de postuler pour des financements importants et c'est aussi l'occasion de repenser l'axe ligérien puisque Orléans va aussi être métropole , c'est une façon d’être plus visible au niveau de l'Etat et européen" a conclu Jean-Patrick Gille

L'un des plus beaux parcours de ma vie politique - député maire LR de Saint-Cyr-sur-Loire

Un parcours d'une année pour porter le dossier de Tours Métropole. Evidemment se pose la question de qui pour présider cette future métropole : "c'est un job à plein temps, un beau job, mais cette question sous-entend celle de ma candidature à la législative et là je réserve ma réponse". C'est un job à plein temps mais c'est surtout une travail d'équipe enthousiasmant et stimulant.

Enfin le Président de Tours Plus a tenu à rendre hommage à son prédécesseur et ami Jean Germain :"j'ai une pensée pour Jean avec qui on avait créé l'agglo, avec qui on partageait cette vision très forte de la Touraine, on était persuadé que la Touraine avait un rôle à jouer dans l'aménagement territoriale de la France"