Tours-Métropole hésite-t-elle à investir ?

Tours, France

Tours Métropole serait-elle trop près de ses sous? Les élus d'opposition accusent la majorité de laisser de côté des sommes considérables qui ne seront pas investies cette année. Cela concerne 28 millions d'euros de subvention de la Région et 11 millions d'euros du budget de Tours Métropole, soit 15,5% du budget annuel d'investissement de la Métropole. Pour le socialiste Jean-Patrick Gille, conseiller régional, la Métropole de Tours est incapable de gérer ses investissements et de mobiliser les crédits de la région.

L’incapacité de la Métropole à gérer son investissement et à mobiliser les crédits de la Région est incroyable ! La contractualisation sur 5 ans avec @RCValdeLoire qui aurait dû se clore à la fin du mois n’est utilisée qu’à 30 % ! Il reste 28 M€ ! #incompetence@ToursAGauchehttps://t.co/CheWfFnaFd — Jean-Patrick Gille (@jp_gille) December 18, 2018

C'est assez inquiétant. On a décidé d'être une Métropole et on ne peut pas mener à bien ces investissements dont on a besoin - Vincent Tison, conseiller communautaire PS

Vincent Tison, conseiller communautaire PS explique que concernant les investissements régionaux, seulement 33% des crédits accordés à la Métropole ont été consommés. Du côté des 11 millions d'investissements non-consommés_, cela représente par exemple 420.000 euros pour la piscine de Fondettes. 650.000 euros pour refaire le Boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire. C'est aussi 100.000 euros pour la réfection de l'avenue Jacques Duclos de Saint-Pierre-des-Corp_s.

Nous ne renions pas nos engagements - Christian Gatard, vice-président de Tours Métropole et rapporteur du budget de la Métropole

Christian Gatard, vice-président de Tours-Métropole et rapporteur du budget explique que les millions d'euros du contrat régional de solidarité territoriale seront bel et bien dépensés, mais en 2019. C'est de la politique politicienne et c'est dans l'intérêt de personne. Ce sont des accusations qui n'ont aucun sens. Les opérations prévues ne sont pas reniées mais elles n'ont pas avancé assez rapidement, explique Christian Gatard. La piscine de Fondettes, elle va voir le jour en 2019. C'est un ajustement technique. Il n'y a pas de quoi faire pleurer dans les chaumières.