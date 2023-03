Tours Métropole : le président Frédéric Augis démissionne, la ville de Tours va réintégrer l'exécutif

Sauf coup de théâtre, la Ville de Tours va pouvoir réintégrer une ou plusieurs vice-présidences de la métropole de Tours Val-de-Loire. C'est ce qui découle de l'annonce de la démission du président de la collectivité Frédéric Augis, ce vendredi matin, dans un communiqué signé en commun avec Emmanuel Denis, adressé aux élus de la métropole. Jusqu'ici aucun élu de la majorité municipale de Tours n'avait obtenu de vice-présidence, chose rarissime voire unique en France .

Cette annonce pourrait permettre une fin de la crise au sein de l'exécutif métropolitain et faire naître selon Emmanuel Denis une " ambition commune". "Il est essentiel qu’un exécutif renouvelé prenne vie sur la base de l’ouverture à toutes les sensibilités de toutes celles et tous ceux qui veulent s’unir pour travailler ensemble. Il n’est pas question de mettre de côtés nos convictions respectives, ni de faire comme si par miracle nous étions désormais d’accord sur tout. Nous mettons simplement l’intérêt de notre territoire et de ses habitants au-dessus de toute autre considération et nous considérons nos différences comme une richesse pour construire des orientations stratégiques ancrées dans le temps long", écrit l'édile de Tours.

Emmanuel Denis apporte également son soutien à Frédéric Augis pour sa réélection à la tête de la métropole.

"Ce n'est pas un mariage de raison" - Frédéric Augis

Fréderic Augis sera bien candidat à sa réélection comme il l'a confirmé à France Bleu Touraine. S'il retrouve son siège, Frédéric Augis précise qu'Emmanuel Denis va rentrer dans l'exécutif de la métropole. Cette future co-gestion " n'est pas un mariage de raison. Ce n'est pas seulement donner des places, mais écrire une ambition commune. Chacun à fait des erreurs. Le Lien ne s'est jamais distendu avec Emmanuel Denis", précise le désormais ex président de la métropole. L'élection se tiendra le 17 mars prochain.