Tours Métropole : les syndicats demandent aux élus de nommer un autre président que Wilfried Schwartz

Wilfried Schwartz l'a annoncé cette semaine, il pourrait finalement rester président de Tours Métropole, au moins jusqu'en septembre. Une décision qui passe mal auprès des syndicats. Ce week-end, à la veille d'un nouveau bureau exécutif, ils ont donc interpellé les élus tourangeaux dans une lettre ouverte, leur demandant de désigner rapidement un nouveau président.

"Protéger les effectifs"

"Est-ce responsable d'accorder votre confiance à un président qui brutalise et terrorise ses agents, instaure un climat délétère au point où nombre d'agents demeurent en situation d'arrêt maladie, et assure un management excessif et dangereux ?", alerte l'intersyndicale. Pourtant, Wilfried Schwartz avait annoncé sa démission le 23 juin dernier, après des accusations d'agression sur son directeur de cabinet, qui a d'ailleurs porté plainte.

Mais coup de théâtre, le 1er juillet dernier, le socialiste et maire de La Riche propose de rester à la tête de la métropole quelques mois, profitant des divisions politiques tourangelles et d'élus qui ne parviennent pas à trouver d'accord pour la nouvelle présidence. "Il est temps pour vous de prendre vos responsabilités et de mettre de côté vos ambitions politiques", appellent les représentants syndicaux, invitant les élus à "protéger les effectifs" et "insuffler un climat plus serein au cœur des services métropolitains".

Une "nouvelle gouvernance claire et urgente" pour Jean-Gérard Paumier

Un appel qui semble entendu par Jean-Gérard Paumier. Le président du conseil départemental, tout juste réélu, également conseiller métropolitain, a tenu à répondre aux syndicats. "Il n'y a pas de précédent à cette situation dans cette institution où je siège depuis 2001. Cela appelle à mon avis une décision de nouvelle gouvernance claire et urgente", écrit-il.

Les vice-présidents de la métropole doivent se réunir une nouvelle fois ce lundi 5 juillet, à 8h30.