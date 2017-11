Tours Métropole sera-t-elle privée d'une dotation de 10 millions d'euros par le gouvernement ?

Dans le projet de loi de finances, la dotation de 10 millions d'euros promise sous Hollande pour la Métropole de Tours a disparu. Le député LRM de Tours, Philippe Chalumeau vient d'écrire au gouvernement pour demander le respect des engagements.

Le projet de Loi de Finances a-t-il oublié les engagements pris pour les 7 dernières Métropoles créées en France, dont Tours-Métropole? L'Etat s'était engagé à verser une dotation de 10 millions d'euros à chaque Métropole. Une dotation qui a disparu dans le projet de Loi de Finances présenté en ce moment au Parlement.

Je ne souscris pas à l'idée qu'il puisse y avoir des métropoles à deux vitesses. Si on souhaite un développement harmonieux, concerté, raisonné et durable de notre territoire national pour jouer à la meilleure place dans le concert des Nations, il faut donner à toutes nos métropoles une chance égale de jouer leur propre partition. Le fait Métropolitain ne peut être résumé au seul enjeu de la taille. C'est une idée, une vision et l'engagement collectif de tous les acteurs d’un territoire pour son avenir - Philippe Chalumeau