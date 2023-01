Tours Métropole : Wilfried Schwartz quitte la politique et renonce à son pourvoi en cassation

C'est la fin d'un long épisode judiciaire et politique en Indre-et-Loire. Invité ce mercredi 11 janvier sur le plateau de France 3 Centre-Val de Loire , l'ancien maire de La Riche et ancien président de Tours Métropole Wilfried Schwartz a annoncé mettre fin à "toutes fonctions politiques" et annonce renoncer à son pourvoi en cassation, lui qui a été condamné en première instance et en appel à six mois d'inéligibilité et 3.000 euros d'amende pour avoir giflé son ancien directeur de cabinet.

ⓘ Publicité

"Un emballement médiatique" et "des coups politiques"

"Face à clairement un emballement médiatique et à des coups politiques, j'ai pris la décision de retirer mon pourvoi en cassation et que donc je quitterai définitivement toutes fonctions politiques. Je ne serai plus conseiller municipal [de La Riche, ndlr], je ne serai plus conseiller départemental. Je ne peux pas lutter face à un système qui condamne sans preuves. Depuis le début je suis victime d'une présomption de culpabilité. La moitié de cette campagne judiciaire, ce sont des articles de presse. Comment lutter face à ça ? Jamais je n'accepterai cette condamnation. Mais j'ai décidé d'accepter cette punition qui m'est infligée parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est tout mon engagement de maire qui est heurté."