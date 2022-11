Tours-Métropole : Wilfried Schwartz se fait retirer ses délégations de vice-président

La présidence de Tours-Métropole l'annonce ce mardi 15 novembre dans un communiqué de cinq lignes :

"Par arrêté du 14 novembre 2022 et au titre de l’exercice de ses pouvoirs propres, Frédéric Augis, Président de Tours-Métropole Val de Loire a pris la décision de retirer ses délégations de fonction à Wilfried Schwartz, Vice-Président. Ces fonctions concernaient l’étude et la préparation des questions concernant les politiques des mobilités et le schéma cyclable".

Wilfried Schwartz a été condamné en première instance puis en appel à six mois d'inéligibilité et 3.000 euros d'amende pour avoir donné une gifle à son ancien directeur de cabinet. Il s'est pourvu en cassation mais avait tout de même démissionné de son mandat de maire de La Riche en attendant son nouveau procès. Le maintien de ses délégations de vice-président de la Métropole suscitait de plus en plus d'interrogations, voire de critiques, notamment de la part de l'opposition de gauche.

Pour l'instant, Wilfried Schwartz reste tout de même président du Syndicat des mobilités de Touraine, en attendant une éventuelle délibération qui pourrait le priver de ce poste.