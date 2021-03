Tours : "non, il n'y aura pas de créneaux réservés aux femmes dans les piscines"

Le plan égalité femmes-hommes de la Ville de Tours, présenté lundi 8 mars, a déclenché la colère de l'opposition. En cause, des créneaux réservés aux femmes dans les piscines et les gymnases. La mairie dénonce une "une fausse polémique" et précise ses intentions.

À l'occasion de la journée des droits des femmes, la Ville de Tours a présenté lundi 8 mars, un plan d'action pour l'égalité femmes-hommes. Parmi ces propositions, l'attribution de créneaux aux femmes pour la pratique du sport dans les infrastructures municipales comme les piscines et les gymnases. Une proposition qui a déclenché l'ire des élus de l'opposition sur les réseaux sociaux mais que réfute la Mairie.

Pour Olivier Breton, conseiller municipal Les Républicains, "ce n'est pas Tours, ce n'est pas la République, ce n'est pas la France".

"Stop idéologie", réagit de son côté sa collègue Marion Nicolay Cabanne.

Faussement polémique

"Ces créneaux sont bien évidemment destinés aux clubs et aux associations sportives", rectifie Cathy Münsch-Masset, première adjointe au maire déléguée à la Solidarité. "Comme en matière de subventions, on aura une attention forte à ce que la répartition des créneaux de la pratique associative en loisirs ou en compétition soit plus équilibrée qu'aujourd'hui entre l'exercice féminin et masculin. La question, c'est d'arriver à une plus grande équité et de faire en sorte que, dans chaque discipline sportive, il y ait autant de créneaux pour les hommes que pour les femmes, enfants ou adultes." Concrètement, la mairie souhaite mettre en place un dialogue avec les clubs et les associations, pour "qu'on arrive ensemble progressivement à quelque chose qui soit équitable, qui soit équilibrée, dans toutes les disciplines sportives".

Quant aux pratiques sportives libres en dehors des clubs, à l'origine de la polémique, Cathy Münsch-Masset précise : "systématiquement nous promouvons la mixité. C'est un sujet faussement polémique."