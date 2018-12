Tours : 150 personnes contre "les violences policières"

Indre-et-Loire, France

Certains avaient endossé leur gilet jaune, d'autres sont venus sans. Le rassemblement de ce mardi 4 décembre place Jean Jaurès à Tours avait pour objet de dénoncer ce que les organisateurs appellent "les violences policières" lors des manifestations des 30 novembre et 1er décembre à Tours. Une vingtaine de personnes ont été blessées samedi dans les rangs des manifestants et une quinzaine de policiers selon les chiffres de la préfecture d'Indre-et-Loire. Parmi les blessés, un homme a perdu une main en tentant de relancer une grenade assourdissante lancée par les policiers. Les manifestants se sont retrouvés dans le calme place Jean Jaurès pour déposer des fleurs sur les lieux où l'homme a perdu sa main, avant de défiler en ville, en passant par la rue Nationale.

Plus de 100 personnes réunies dans le calme place Jean Jaurès à #Tours contre ce qu'ils appellent"les violences policières" lors des manifestations des vendredi et samedi pic.twitter.com/jnb8YX9Qo9 — France Bleu Touraine (@FBTouraine) December 4, 2018

L'un des organisateurs annonce avoir pris contact avec un avocat. Il va recueillir les éventuelles plaintes des personnes blessées pendant les manifestations de vendredi et samedi, et engager ensuite des procédures devant la justice.

Dans un communiqué, le groupe politique C'est au Tour(s) du Peuple juge les événements de vendredi et samedi "inacceptables". Il interpelle la préfète d'Indre-et-Loire :

"Qui a décidé vendredi d’une telle violence envers des lycéens et de blesser ainsi nos jeunes au lieu de les protéger ? Qui a pris la décision d’interdire la rue Nationale que pratiquement, et depuis des lustres, toutes les manifestations sociales empruntaient ? Quel insensé a pensé que, comme à Paris, la manifestation des gilets jaunes à Tours samedi serait forcément débordée par des commandos de casseurs et qu’il fallait prendre des dispositions exceptionnelles et un armement anti-émeute surdimensionné ? Madame la Préfète, qui a donné l’ordre de barrer la rue Nationale et de disperser immédiatement la manifestation ? Est-ce Monsieur le Maire qui n’a pas dit un mot pour les victimes ? Est-ce un commandant de gendarmerie trop zélé ? Comment comptez-vous faire respecter le droit de manifester si la possible présence de casseurs peut être évoquée pour, de fait, l’interdire ?"