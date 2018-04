Le délégué général de la La République En Marche vient lancer la Grande Marche pour l'Europe et échanger librement avec les tourangeaux.

Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, sera à Fondettes et Tours ce samedi pour le lancement de la Grande Marche pour l’Europe. Le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement ira, en fin de matinée, à la rencontre des habitants lors d'un porte à porte à Fondettes, pour entendre leurs préoccupations et recueillir leurs attentes vis-à-vis de l’Europe, afin de construire un projet européen fidèle à la réalité du terrain. Il sera accompagné des députés LREM d'Indre-et-Loire, Philippe Chalumeau, Fabienne Colboc et Sabine Thillaye.

Il y aura ensuite une déambulation dans les rues de Tours en milieu d'après-midi, depuis la Place Anatole France. Christophe Castaner animera ensuite une réunion publique à Tours à 16h30