Tours : Wilfried Schwartz "très concentré" avant de devenir le nouveau président de la métropole

Wilfried Schwartz sera le prochain président de la métropole de Tours. Le maire de La Riche -réélu dès le premier tour en mars- est le candidat choisi par Emmanuel Denis, le nouveau maire de Tours. Il n'y a personne face de lui. Philippe Briand actuel président et maire de Saint-Cyr-sur-Loire ne se présente pas à sa succession.

Face à ce nouveau mandat, Wilfried Schwartz dit s'être déjà mis activement au travail. "Je suis très concentré car les enjeux sont très importants pour notre métropole. Il y a de grandes politiques à mener pour les six prochaines années" explique-t-il.

Une équipe métropolitaine "équilibrée, notamment en terme de sensibilités politiques"

Sa première mission : constituer une équipe. "Cette équipe devra être équilibrée, notamment en terme de sensibilités politiques : il y aura, à priori, dix vices président.e.s de sensibilité plutôt de droite, et dix vice-président.e.s de sensibilité plutôt de gauche", détaille Wilfried Schwartz.

Parmi les dossiers importants qu'il s'apprête à traiter, celui des mobilités. _"Il va falloir trouver des équilibres entre les 22 communes de notre métropole (...) Les mobilités seront des axes forts, notamment la question d'un développement d'un réseau cyclable avec par exemple une piste cyclable d'Est en Ouest mais il y a d'autres enjeux majeurs sur notre métropole comme la transition écologique ou le tramway. Je consulte beaucoup » dit-_il.

"Mieux faire connaître la métropole et co-construire des projets"

Il affirme vouloir mettre en avant au fil de ce mandat, le dialogue avec les citoyens. "On sent bien qu'il y a une attente forte de nos concitoyens sur la place du dialogue citoyen, l'information sur les politiques métropolitaines et un besoin de proximité. La métropole doit être au service des besoins de nos habitants sur l'ensemble du territoire. Mieux faire connaître la métropole et co-construire des projets avec les habitants, voilà des défis que je veux relever" ambitionne le maire de La Riche.