Dans un communiqué signé du porte-parole de la mairie de Tours, Olivier Lebreton (adjoint à la sécurité), le Conseil Municipal officialise l'exclusion de deux conseillers municipaux, Pierre-Henri Moreau et Xavier Dateu, ancien candidat à la mairie de Tours face à l'actuel maire, Christophe Bouchet. Les 2 élus n'ont pas voté le budget lors de la séance du conseil municipal de ce mercredi.

Les élus la Ville de de Tours ont voté le budget 2018, caractérisé par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, une hausse de l’investissement, une réduction de l’endettement et des priorités accordées à la voirie, à l’éducation, ainsi qu’aux équipements sportifs. Xavier DATEU et Pierre-Henri MOREAU n’ont pas voté ce budget. La majorité municipale prend acte de leur volonté de s’écarter de notre projet commun, sur lequel les Tourangeaux nous ont fait confiance en 2014 et qui sert de fondement à notre union. En s’abstenant de voter notre budget, Xavier DATEU et Pierre-Henri MOREAU se sont de fait positionnés en dehors de la majorité municipale.