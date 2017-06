Tous les députés sortants ont été battus en Indre-et-Loire : la synthèse des résultats définitifs des législatives

L'Indre-et-Loire s'est choisi cinq nouveaux députés. Quatre membres du parti La République En Marche (Fabienne Colboc, Sabine Thillaye, Daniel Labaronne et Philippe Chalumeau) et Sophie Auconie, soutenue par LR et l'UDI. France Bleu Touraine vous propose la synthèse des résultats.

Dans le département l'abstention est le grand vainqueur de cette élection : 55,95 % des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes.

Dans la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire : Philippe Chalumeau, le chef de file de La République En Marche en Indre-et-Loire, est élu avec 53,93% des voix. Le député socialiste sortant, Jean-Patrick Gille, recueille 46,07%. L'abstention atteint 58,92%, le record de la soirée dans le département .

Dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire : Daniel Labaronne, le maire LREM de Bléré, bat la député LR-UDI sortante, Claude Greff, avec 56,86% des suffrages, contre 43,14%. 55,06 des inscrits se sont abstenus.

Dans la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire : Sophie Auconie, soutenue par LR et l'UDI, bat la socialiste Marisol Touraine avec 56,59% des voix. Marisol Touraine, qui avait fait campagne sous la bannière de la majorité présidentielle, recueille 43,41%. Le niveau d'abstention est de 54,38%.

Dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire : Fabienne Colboc, de La République En Marche, est élue avec 58,26% des voix. Son rival LR-UDI, Hervé Novelli, recueille 41,74% des voix. 55,8% des inscrits ne se sont pas déplacés.

Dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire : avec 58,29% des suffrages, Sabine Thillaye est la mieux élue de tous les députés du département. Fabrice Boigard obtient 41,71% des voix. L'abstention atteint 56,46%.