Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les élections en Béarn sans jamais oser le demander

La campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle se termine ce vendredi soir à minuit. Nous voterons dimanche, les bureaux vont fermer plus tard que d'habitude.

Ce dimanche, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures en Béarn, soit une heure plus tard que d'habitude. Il y a 877 bureaux de vote dans les Pyrénées-Atlantiques, et un peu plus de 508 mille électeurs inscrits. Soit près de 20 000 de plus que lors de la dernière élection présidentielle, en 2012.

Prenez une pièce d'identité

Pour voter, vous devez vous présenter à votre bureau de vote avec une pièce d'identité : carte d'identité, passeport, permis de conduire ou même carte vitale, ça fonctionne. Vous n'êtes en revanche pas obligé d'avoir votre carte d'électeur.

Voter par procuration

Si un proche vous a donné procuration pour voter à sa place, vous devez vous rendre dans son bureau de vote pour glisser son bulletin dans l'urne, là aussi vous devrez présenter votre pièce d'identité, la procuration aura elle été directement transmise au bureau de vote.

En 2012, plus de 82% des inscrits s'étaient déplacés pour voter au premier tour dans les Pyrénées-Atlantiques.

La sécurité des bureaux de vote

Les maires sont chargés d'assurer la sécurité aux abords des bureaux, et chaque président de bureau à l'intérieur. Il y a 30 militaires Sentinelle en Béarn, autant au Pays basque. 215 policiers et 240 gendarmes vont aussi patrouiller toute la journée aux abords des bureaux. Les policiers municipaux sont aussi mobilisés. Et tous les maires du département ont reçu, dès le mois mars, une note envoyée par la préfecture pour leur donner des consignes de sécurité.