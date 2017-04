"Tout a été fait pour éliminer François Fillon" Isabelle Le Callennec députée LR d'Ille-et-Vilaine

Matinale spéciale sur France Bleu Armorique pour analyser les résultats du premier tour de la Présidentielle et le vote breton. Les représentants des principaux candidats en Bretagne réagissent entre 6h et 9h.

Emmanuel Macron qualifié pour le second tour avec 23,7 % des voix, devant Marine Le Pen qui a obtenu 21,9 % des suffrages au niveau national à l’issue du premier tour de l'élection présidentielle. Pour ce 1er tour, en Bretagne, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 29%, Jean Luc Mélenchon et François Fillon au coude à coude avec 19%, Benoit Hamon 9% et Marine Le Pen 15%.

Les réactions des représentants des principaux candidats en Bretagne

Sur France Bleu Armorique, Isabelle Le Callennec, députée LR d'Ille-et-Vilaine, et porte-parole de François Fillon "regrette qu'il ne soit pas au second tour". François Fillon avait selon l'élue bretonne "la stature de l'Homme d'Etat et le meilleur projet pour redresser le pays notamment en matière économique et sociale". Selon Isabelle Le Callennec, François Fillon a "fait l'objet d'attaques insessantes depuis janvier dernier. Tout a été mis en oeuvre pour éliminer le candidat de la droite et du centre, et ceux qui étaient à la manoeuvre ont réussi" estime Isabelle Le Callennec. L'élue Les Républicains se projette maintenant dans l'avenir, et appelle comme son candidat à voter Emmanuel Macron au second tour de la Présidentielle. "Et derrière il y a les législatives, dans le programme d'Emmanuel Macron il y a des bonnes choses mais il y a aussi des mesures qui nous inquiètent et nous les combattrons".

Pour Gilles Pennelle, représentant du Front National en Bretagne, c'est une grande satisfaction, une grande victoire pour Marine Le Pen" qualifiée pour le second tour. L'élu breton estime qu'"en Bretagne, le score du FN est loin d'être mauvais, Marine Le Pen y réalise de très grandes performances dans la Bretagne des oubliés, dans la ruralité, ou dans des centaines de communes elle arrive en tête par exemple dans le pays de Fougères, dans le centre du Morbihan mais aussi dans le Finistère et les Côtes d'Armor". A Rennes en revanche, Marine Le Pen n'obtient que 6.7% des voix. "A Rennes le score reste faible, concède Gilles Pennelle, on y vit mieux qu'ailleurs peut-être, estime le frontiste. Les gens qui vivent dans les villes sont privilégiés par la classe politique alors que près d'eux des gens sont frappés par la détresse qui sévit dans les campagnes. Gilles Pennelle estime que sa candidat Marine Le Pen a d'importantes réserves de voix pour le second tour, à la fois chez François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan et même chez Jean-Luc Mélenchon. "J'y crois à la victoire dans 15 jours car on va s'apercevoir de qui est Emmanuel Macron une créature de l'Elysee de François Hollande et les Français n'en veulent plus" conclue Gilles Pennelle.

Pour Florian Bachelier, le responsable en Ille et Vilaine du mouvement en Marche d'Emmanuel Macron. "C’est un moment historique, c’est une page de la vie politique qui se tourne. Les bretons ont voulu marquer encore plus que le reste de la population, ce besoin de renouvellement, cette urgence de changer les usages et les visages."

Pour le représentant d"En marche" en Ille et Vilaine, les français ont apprécié la méthode pour faire campagne de son mouvement qui a su "rester en bienveillance, à écouter et à confronter des idées, sans attaque personnelle." Florian Bachelier qui a régit aux propos tenus par Gilles Pennelle, du Front National. Il estime que le représentant du FN 35 "enchaîne les clichés d’opposition et de haine. Il oppose encore les méchants de la ville, et les gentils de la campagne." Pour Florian Bachelier, "Pendant les deux semaines qui viennent, nous allons, avec les 4300 militants d’Ille et Vilaine, prendre la peine d’expliquer et de rassembler notre programme. Un projet qui inclus et non pas qui exclue."