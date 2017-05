"Tout le monde doit être représenté à l'Assemblée nationale", Barbara Bessot-Ballot, candidate En marche! en Haute-Saône

Plus des trois quarts des candidats En Marche! aux législatives sont investis. Sept le sont en Franche-Comté sur les douze circonscriptions que compte la région. La moitié des candidats au niveau national sont des femmes. Parmi elles, Barbara Bessot-Ballot, chef d'entreprise en Haute-Saône.

En Franche-Comté, sept candidats ont reçu l'investiture En marche! dans les douze circonscriptions que compte la région. En Haute-Saône, il n'y a personne pour l'instant dans la 2e, la seule de Bourgogne-Franche-Comté, où Marine Le Pen a devancé Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Dans la 1ère, il s'agit de Barbara Bessot-Ballot, l'épouse du maire centre droit de Marnay depuis 2001. Adhérente En marche! depuis plusieurs mois, c'est donc aux côtés d'Emmanuel Macron qu'elle a décidé de s'investir en politique. A 45 ans, cette maman de trois enfants se dit "issue du centre gauche, mais je n'ai jamais été encartée" précise-t-elle. "Je pense qu'il y a de bonnes idées des deux côtés, on est l'heure où il faut rassembler pour faire avancer la France et la Haute-Saône. C'est ce qui m'a donné envie."

Il doit y avoir des personnes du service public mais aussi du secteur privé", Barbara Bessot-Ballot, En marche!

Novice en politique, comment va s'organiser concrètement, la candidate tout juste investie? "J'ai une vie professionnelle et même personnelle, dit-elle en souriant. Mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde doit être représenté. Les lois doivent être faites par des hommes et pour des hommes. Il doit y avoir des personnes de tout bord, des personnes du service public mais aussi du secteur privé." Comme la principale intéressée donc, qui a créé il y a vingt ans, une entreprise d’importation de café et de thé à Marnay. Société qui compte aujourd’hui une dizaine de salariés. "C'est important, c'est plus qu'important, assure Barbara Bessot-Ballot (ndlr, qu'il y ait des membres de la société civile).C'était primordial. Ça devrait l'être dans la vie politique."

Je suis là pour apprendre", Barbara Bessot-Ballot, En marche!

Enthousiaste et audacieuse, dit d'elle-même la candidate En marche!, la haut-saônoise reconnait que le rôle de député, elle le connait "comme tout citoyen". Et d'ajouter : "je suis là pour apprendre. Je suis vraiment fière d'incarner cette nouvelle ligne qui est justement d'introduire des personnes qui vont être là pour apprendre, découvrir, et donc d'incarner ce fameux renouveau qu'on nous promet et dont je fais partie aujourd'hui." "Il faut rassembler pour avancer, renchérit-elle, et pouvoir prouver demain le bien-fondé de ce qui s'annonce aujourd'hui."

Réécoutez ici l'interview de Barbara Bessot-Ballot, investie par En marche! dans la première circonscription de Haute-Saône. Copier

Les candidats connus ce jour dans la 1ère circonscription de Haute-Saône sont : à droite, Dimitri Doussot, LR et Marie Breton la suppléante du sortant Alain Chrétien. Pour la France Insoumise François Froidurot, pour le PS Laurent Ricard, pour le PCF Cyril Morlot et pour EELV Corinne Guyonnet.