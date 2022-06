Tout sur les élections législatives dans les Alpes-Maritimes

C'est à 8 heures que les 982 bureaux maralpins ouvriront. Pour la fermeture, il y a des différences. 18 heures pour la plupart des communes du haut-pays. 19 heures pour Biot, Drap, Le Rouret, Opio et Saint-Paul-de-Vence. Enfin 20 heures pour les autres ; le plus souvent les villes du littoral. Objectif : élire neuf députés issus de neuf territoires qu'on appelle des circonscriptions.

En moyenne 120.000 habitants

Force est de reconnaître que ces territoires sont véritablement très différents. D'un côté, il y a les circonscriptions urbaines. Celles du littoral, ancrées dans les villes. L'exemple le plus parlant est peut-être la 1ère : Nice-Centre ville, Nice-Port, qui compte 128.000 habitants. Autre exemple : la 7ème, Antibes-Sophia-Antipolis. On y compte à peu prés 130.000 habitants. Enfin, autre exemple de ces territoires petits, très ramassés sur quelques communes, la 8e : Cannes-Mandelieu. On aurait pu également citer la 6e : Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var ou la 3e Nice-Nord, Vallée des Paillons.

La deuxième circonscription est l'une des moins peuplées

En face, il y a les plus grandes circonscriptions. Celles qui sont étendues, couvrant des dizaines et des dizaines de communes. La 2e : haut-pays grassois, haut-pays vençois, jusqu'au portes des Alpes de Haute Provence, présente un aspect plus rural, moins peu peuplée On y dénombre environ 115 .000 habitants ; essentiellement dans des villages ou dans de petites villes.

Enfin, il y a deux circonscriptions dites hybrides. La 5e : Nice-Ouest, Nice-Vallée et la 4e, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Vallée de la Roya. Ces territoires vont du niveau de la mer, avec une forte urbanisation, jusqu'au sommets du Mercantour, à plus de 3.000 m. Là où la présence humaine n'est plus. Preuve que les Alpes-Maritimes sont bien une terre de contraste.

Côté scrutin, comment ça marche ?

C'est un scrutin comme on dit "au suffrage universel direct, majoritaire à deux tours". Plus simplement, on vote pour une personne dans la circonscription dont on dépend; en fonction de son lieu d'habitation. Si aucun des candidats n'obtient 50% des voix, il faut un second tour. Sont alors qualifiés tous ceux qui feront un pourcentage définit en fonction de la participation. Plus elle est faible, plus le pourcentage à faire est élevé. On part de 12,5% si 100% des électeurs votent. En revanche si personne n'arrive à ce seuil alors on prend les deux premiers. Tout simplement !

105 candidats dans les 9 circonscriptions des Alpes-Maritimes

Dans le département il y aura 105 candidats. En moyenne cela représente entre 11 et 12 candidats par circonscription. C'est dans la 7ème circonscription, Antibes-Sophia-Antipolis, qu'il y a le plus de prétendant: 14. Mais pourquoi y a t-il autant de candidats alors que, nous dit-on, la politique ne passionne plus ? Et bien parce que pour les partis politiques, petits ou grands, les élections législatives sont la source de financement. A partir du moment où la formation politique réalise 1% dans au moins 50 circonscriptions alors elle commence à toucher de l'argent public. 1,64 euro par voix. Aucun parti politique ne veut donc laisser passer cette occasion même si au départ, il sait qu'il n'a aucune chance d'avoir un élu.