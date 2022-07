Toute la Nupes votera la motion de censure contre le gouvernement déposée par La France Insoumise

Les différentes composantes de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale (NUPES) voteront toutes la motion de censure qui sera déposée mercredi à l'Assemblée nationale par La France Insoumise. Une initiative qui a, cependant, peu de chance d'aboutir.

Les principaux leaders de la Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale (NUPES) lors de la première séance de l'Assemblée Nationale, le 28 juin 2022.

Tous les groupes parlementaires de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale (NUPES) voteront la motion de censure contre le gouvernement d'Élisabeth Borne qui sera déposée demain mercredi à l'Assemblée par La France Insoumise (LFI), a appris France info ce mardi auprès des formations politiques.

La France Insoumise a réussi à rallier à cette initiative les autres partenaires de cette alliance, à savoir le groupe Socialistes et apparentés, le groupe écologiste et le groupe Gauche démocrate et républicaine, qui comprend notamment les députés communistes.

La motion de censure, un outil pour renverser le gouvernement

Une motion de censure constitue un moyen pour les députés de contrôler le gouvernement, de le censurer, de le renverser. Une fois la motion déposée, une discussion a lieu à l'Assemblée dans les 48 heures qui suivent. Pendant cette période, le gouvernement tente de convaincre les indécis de ne pas voter la motion qui pourrait le renverser.

Le vote se déroule via un scrutin public, à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale. Seuls sont comptabilisés les votes favorables à la motion de censure. Les abstentions sont considérées comme des votes soutenant le gouvernement.

Le RN et les LR opposés à la motion de LFI

Pour être adoptée, une motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des députés, soit 289 voix. Si cette barre est atteinte, la motion de censure est adoptée et le Premier ministre présente la démission de son gouvernement au président de la République. Si ce nombre de voix n'est pas atteint, comme ce devrait être le cas demain, le gouvernement reste en place. "Il y aura assez de députés LFI pour obtenir les 58 signatures et déposer la motion de censure, mais il n'y a aucun risque que le gouvernement soit renversé", affirme le constitutionnaliste Didier Maus interrogé par France info.

Le Rassemblement National (RN) et Les Républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas le texte déposé par La France Insoumise.