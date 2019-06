Trafics de drogue : les maires de 10 grandes villes sonnent l'alarme

Dans une lettre adressée mercredi aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, les maires de 10 grandes villes de France dont Nantes demandent à l'Etat d'agir rapidement pour endiguer les trafics de drogue qui gangrènent certains quartiers.

Nantes, France

Ils sont de gauche et de droite, les maires de 10 grandes villes de France parmi lesquels Johanna Rolland, maire de Nantes, ont adressé mercredi une lettre commune au Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et à la Garde des Sceaux Nicole Belloubet. Les élus y font part de leurs inquiétudes face à l'évolution des trafics de drogue et à la violence qu'ils génèrent.

Les maires de Nantes, Paris, Rennes, Nice, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Clermont-Ferrand demandent au gouvernement d'annoncer très rapidement "une stratégie globale de lutte contre les trafics de stupéfiants", ils attendent des mesures concrètes et un calendrier.

"Urgence à agir" selon les maires

Dans leur courrier, les élus rappellent qu'ils ont pris leur part de responsabilités face à la délinquance et aux trafics qui pèsent sur la vie des quartiers mais ils estiment que seul l'Etat "a les compétences et les moyens pour agir". A Nantes ces dernières semaines, un homme a été tué par balles, d'autres ont été blessés au cours d'expéditions qui s'apparentent à des règlements de compte liés à des trafic de drogue.

La lettre des 10 maires à la Garde des Sceaux et au Ministre de l'Intérieur -