Transformation du centre-ville, mini forêt urbaine : le maire de Mérignac présente ses projets pour 2021

Le maire de Mérignac, Alain Anziani, a présenté ses vœux pour 2021 ce lundi et donc les projets à venir dans la deuxième plus grande ville de Gironde après Bordeaux. Il est notamment revenu sur la transformation du centre-ville, la création d'une mini forêt urbaine ou encore la mutation du secteur Marne Soleil, avec la création de logements dans la zone commerciale : "L'objectif est d'en faire un quartier dans lequel le piéton a toute sa place ainsi que la nature puisque 10.000 arbres y seront plantés". Retour sur une partie des projets présentés ce lundi.

France Bleu : Vous démarrez, comme toutes les autres communes, une année 2021 dans un contexte sanitaire inédit, avec des secteurs économiques qui souffrent notamment les commerces. Où en est la transformation du centre-ville ?

Alain Anziani : "La transformation a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, elle prend un tour décisif, notamment avec ce qu'on appelle l'îlot 2. On a eu l'ouverture du Monoprix récemment, avec un an de retard, mais je crois que c'est un succès. Il y a également eu l'ouverture d'une librairie mardi dernier. Pour moi, c'est vraiment important. Pour rendre possible son installation, on va prendre en charge une partie des loyers. On va avoir aussi avoir l'arrivée d'un nouveau restaurant et peut-être, je l'espère, d'une brasserie. Le centre-ville se modifie profondément. Et il se modifiera encore plus demain puisqu'en face du Monoprix, on aura un nouveau commissariat avec un centre de formation et un centre de supervision urbaine pour les besoins de la police municipale qui disposera aussi d'un accueil dédié. Le permis de construire sera déposé début 2021. Pour notre cinéma, on a modifié sa façade et on va rénover les fauteuils à l'intérieur du cinéma au printemps 2021. De l'autre côté, on aura un centre jeunesse qui accueillera également des jeunes ouvriers. C'est pour nous aussi très significatif. On va avoir un centre ville qui va être complètement transformé dans les années qui viennent."

Il y a aussi le projet de l'îlot de la Poste et sa mini forêt urbaine. À quoi cela va t-il ressembler ?

"C'est un projet qui me tient à cœur. Un protocole d'accord avec Poste Immo doit être signé dans les prochaines semaines. Que va dire ce protocole ? D'abord, la poste va rénover son propre bâtiment. Deuxième point, il y aura des logements et des commerces qui permettront à La Poste de financer son projet de rénovation. Et puis, on va acheter. La Ville va acheter 2.500 mètres carrés à La Poste, juste en face de la médiathèque, en plein centre ville. Et là, on fera une forêt urbaine de 1.500 mètres carrés. Donc on va recycler le carbone en oxygène, ce sera un lieu de biodiversité. En 2050, la température de Mérignac, comme celle de Bordeaux, comme celle de Talence, sera celle de Séville donc il faut qu'on crée des îlots de fraîcheur. Et là, on aura un lieu de fraîcheur en plein centre ville, ce qui est évidemment pour moi une grande satisfaction."

Parmi les priorités annoncées pour 2021 : la proximité, avec la création d'un réseau de concierges de quartier. En quoi cela consiste ?

"Vous savez, je me suis aperçu que, finalement, j'apprenais beaucoup de choses en lisant, en regardant Facebook ou en me promenant dans les rues. Des choses que je ne savais pas. Donc l'idée, c'est qu'il y ait des gens attachés à un quartier, des agents qui existent déjà dans la Ville, car on ne va pas en recruter. Mais ces agents seront rattachés à un, deux, trois, ou quatre quartiers, il faudra le définir précisément. Ils sillonneront quotidiennement ces secteurs pour relever des dysfonctionnements sur l'espace public, les faire remontrer et les traiter. Par exemple, s'il y a un trou dans la chaussée ou si un lampadaire ne fonctionne pas. L'idée est de fluidifier les demandes des habitants et de gagner en efficacité. L'ouverture des Maisons des habitants se poursuit aussi dans différents quartiers de la commune."