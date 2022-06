La présidente de la région Occitanie a dévoilé un plan pour "le pouvoir de vivre et la souveraineté" ce mercredi. Concrètement, il s'agit d'aider les plus modestes dans leur transition énergétique, que ce soit en terme de rénovation d'un logement ou dans l'acquisition d'un véhicule électrique.

Transition énergétique et pouvoir d'achat : 200 millions d'euros pour aider les plus modestes en Occitanie

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, dévoile ce mercredi un "Grand Plan pour le pouvoir de vivre et la souveraineté" : quelque 200 millions d'euros vont être investis d'ici cinq ans pour aider les plus modestes et les entreprises à gérer leur transition énergétique. Ce plan sera sur la table de l'assemblée plénière prévue ce jeudi 30 juin.

Jusqu'à 5.000 euros d'aides pour l'achat d'un véhicule électrique

"On veut soutenir le pouvoir de vivre pour aider nos concitoyens qui ont des difficultés en fin de mois et les entreprises qui vont devoir s'adapter aux nouvelles circonstances dans les villes concernant les véhicules propres", explique Carole Delga.

Pour un foyer non-imposable, l'aide de la Région montera jusqu'à 5.000 euros pour acheter un véhicule électrique neuf. Pour les artisans, l'aide ira jusqu'à 3.000 euros. Une aide qui sera cumulable avec celles déjà existantes, notamment de l'État.

La Région promet également de doubler le nombre de bornes de recharge en Occitanie d'ici cinq ans. Quelque 25 millions d'euros seront déployés pour cela.

Rénovation énergétique

Au-delà de la mobilité "verte" des particuliers et des artisans, Carole Delga veut lutter contre les passoires thermiques : "J'en ai assez de voir mes concitoyens qui ont des factures qui flambent. Ils ont besoin de faire des travaux mais ils n'ont pas l'argent pour financer les aides qu'ils toucheront après la réalisation des travaux. La région fera l'avance des subventions de l'État ou de la Région."

Plusieurs dispositifs sont mis en place : un numéro unique (le 3010) pour obtenir des informations concernant le service Renov'Occitanie, la prise en charge du diagnostic d'un logement et donc la possibilité d'obtenir une avance (jusqu'à 20.000 euros) pour effectuer des travaux avant de percevoir les aides de l'État ou de la Région.

Par ailleurs, les séniors eux, bénéficieront dans les prochains jours, d'une tarification en baisse pour prendre le train en Occitanie.