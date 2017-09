Transition énergétique : le secrétaire d'Etat de Nicolas Hulot vante ses mesures en Haute-Vienne

Le secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire était en Haute-Vienne ce jeudi. Sébastien Lecornu est venu assurer le service après-vente suite aux mesures annoncées en début de semaine par Nicolas Hulot, notamment en matière d'aide à l'isolation des logements.

Quelques jours après l'annonce de quatre mesures phares en faveur de la transition écologique, le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu est venu détailler ces dispositifs en Haute-Vienne. Il est d'abord passé chez un concessionnaire automobile de Limoges, pour parler de la prime à la casse qui sera étendue à l'achat de véhicules d'occasion récents dès l'an prochain. Son ministre de tutelle, Nicolas Hulot, a aussi annoncé l'évolution du crédit d'impôt jusque-là accordé pour les travaux d'isolation. Sébastien Lecornu est donc ensuite allé faire un peu de pédagogie sur un chantier de rénovation à Nexon.

Un dispositif qui se veut plus incitatif

Le gouvernement veut inciter plus de propriétaires à réaliser des travaux pour avoir des logements mieux isolés et donc moins consommateurs d'énergie. A partir de 2019, ils n'auront plus besoin d'attendre "12 à 18 mois" selon le secrétaire d'Etat, pour bénéficier d'un crédit d'impôt. A la place, ils toucheront une prime qui sera versée dès que le devis sera signé. "Ça va permettre à beaucoup de foyers français de passer à l'acte" pronostique Sébastien Lecornu.

Le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu salue les propriétaires qui l'accueillent sur le chantier de leur maison, à Nexon © Radio France - Nathalie Col

Les professionnels du bâtiment attendent les retombées concrètes

Les artisans et chefs d'entreprise présents sur le chantier de Nexon demandent à voir. En revanche, ce qui semble faire l'unanimité c'est que cette prime s'appliquera aussi aux conseils facturés par les architectes et bureaux d’études, des professionnels encore trop peu sollicités par crainte de faire augmenter la note selon Eve Guillemot, chef de projet du Cluster habitat Limousin, Poitou-Charente, qui regroupe 200 entreprises et maîtres d'ouvrages. "Si vous faites appel à un professionnel qui accompagne en disant "attention tel système de chauffage ça va vous coûter cher, par rapport à ce que vous allez consommer en moins", ce sera un énorme progrès !" .

Satisfait de ces premiers retours, Sébastien Lecornu enchaîne en rappelant que le gouvernement met aussi en place une aide pour remplacer les chaudières au fioul. Un chèque énergie, de 150 euros en moyenne, sera aussi accordé à quatre millions de foyers l'an prochain, pour les aider à payer leurs factures.