Transport, stationnement à Metz, métropole, élection présidentielle : Dominique Gros s'exprime sur France Bleu Lorraine

Retrouvez en vidéo, l'interview du maire de Metz, Dominique Gros, ce vendredi 10 mars, sur France Bleu Lorraine.

Dominique Gros (PS) était l'invité exceptionnel de France Bleu Lorraine ce matin.

Transport transfrontalier

Le maire de Metz s'est notamment exprimé sur le dossier des perturbations sur le rail entre Metz, Thionville et Luxembourg, après l'accident ferroviaire de Dudelange le 14 février dernier. Il réclame la mise en place rapide d'un "système d'observation de la circulation" entre les deux états, et dit "comprendre" les inquiétudes d'une partie des cheminots français qui refusent encore de rouler au Luxembourg tant que les résultats de l'enquête ne sont pas connus.

Stationnement et métropole

Sur la question du stationnement à Metz, Dominique Gros assume sa politique de réduction du nombre de places autour de la cathédrale et du marché couvert, ainsi que l'extension de la zone payante cet été. "J'essaye d'éviter les voitures ventouses, et le prix du stationnement reste raisonnable par rapport à d'autres villes." Le maire de Metz s'est également félicité du passage de l'agglomération de Metz en métropole. Un statut qui permettra de "redonner sa place à Metz parmi les autres grandes métropoles de France" et d'obtenir des financement supplémentaires de la part de l'Etat.

Election présidentielle

Dominique Gros affirme à nouveau son soutien à Benoit Hamon, candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, après avoir milité pour Manuel Valls lors de la primaire à gauche. "C'était la règle que je m'étais fixé." Faut il donc exclure ceux qui se rallient à Emmanuel Macron, comme certains de ces adjoints ? Le maire n' est pas favorable à la chasse aux sorcières : "Pour gérer un pays comme une ville, il faut construire des majorités qui se retrouvent sur des idées, des projets."