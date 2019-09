Transports, emplois, SNCF ... Laval Agglomération tend la main à Vitré Communauté

Les élus de Laval Agglomération ont voté lundi soir en faveur d'un projet de convention cadre d’entente avec leurs voisins de Vitré Communauté. Objectif : peser plus face à l'État et favoriser le développement économique de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine.

Laval, France

Laval Agglomération souhaite développer une coopération intercommunale avec Vitre Communauté pour la réalisation de projets communs. Le principe d'une entente a été voté ce lundi soir en conseil communautaire à Laval.

Si la ville de Vitré et son agglomération ne sont qu'à une trentaine de kilomètres de celle de Laval, qui englobe depuis le 1er janvier 2019 le Pays de Loiron (aux portes de l'Ille-et-Vilaine), les élus mayennais souhaitent en profiter et tendent la main à Vitre Communauté.

Concrètement, il s'agit de développer l’économie autour de ces deux bassins voisins. Ainsi, la future plateforme de transport combiné rail-route de Saint-Berthevin, qui verra le jour probablement fin 2020 ou début 2021 pourrait profiter à des entreprises basées autour de Vitré, et prévoit également des collaborations entre les communes de ces territoires concernant l'emploi, la main-d’œuvre et la formation des salariés pour leurs entreprises.

Ce projet d'entente avec nos voisins prévoit aussi une nouvelle stratégie de déplacement. Privilégier les correspondances Vitré/ Paris ou Paris / Vitré en gare de Laval et non en gare de Rennes, et optimiser les liaisons TER sur la ligne Laval-Vitré.

L'ensemble de ces pistes de travail seraient élaborées par un groupe de six élus : trois de Vitré Communauté et trois mayennais (François Zochetto le président de Laval Agglomération, Nicole Bouillon, 5e vice-présidente et Yannick Borde 1er vice-président). Un fonctionnement opaque et pas forcément démocratique a dénoncé l'opposition ce lundi soir à Laval.