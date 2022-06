Transports en commun : le Grand Reims donnera à nouveau la gestion à un exploitant privé

Le Grand Reims a voté ce jeudi soir pour le futur mode de gestion des transports en commun de la communauté urbaine. C'est une délégation de service public qui a été choisie. La Présidente du Grand Reims affirme que le contrat sera plus souple qu'auparavant et que l'offre sera de meilleure qualité.

154 voix pour, 16 contre et 8 abstention. Le nouveau mode de gestion des transports en commun du Grand Reims a été voté ce jeudi 30 juin par les élus du conseil communautaire. "Nouveau mode", pas vraiment, puisque le choix s'est porté sur une délégation de service public, comme c'était déjà le cas dans l'ancien contrat.

Première différence avec cette nouvelle "concession de services" : il n'y aura plus d'intermédiaire entre le gestionnaire et le Grand Reims, comme c'était le cas à l'époque du contrat qui liait l'agglomération à la société Mars. "Nous sommes sur une base complètement différente", affirme même Catherine Vautrin, la Présidente du Grand Reims, qui a étudié les modèles de quatre villes pour faire son choix : Le Havre, Nice, Metz et Caen.

"Nous avons tiré plusieurs enseignements, comme d'abord la durée d'une concession. Dans toutes ces villes on est à 6 ans, ce qui permet de la flexibilité, alors que nous étions à 30 ans ! Deuxième élément, une garantie de recettes, c'est-à-dire que l'exploitant s'engage sur un minimum de recettes qu'il doit générer par l'attractivité de son offre".

Le futur exploitant des transports urbains devra ainsi s'engager à ce que d'ici 2030, 95% des habitants du Grand Reims soient à 500 mètres d'un moyen de transport. Aujourd'hui seules 16 des 143 communes de la communauté urbaine sont desservies par les transports.

Autre différence avec la précédente délégation de service public : le Grand Reims gèrera lui-même les investissements : "Si l'on veut que nos concitoyens abandonnent leurs voitures, il faut que les transports soient performants et confortables. Gérer les investissements nous permet d'avoir les capacités à investir", précise Catherine Vautrin. "Quand on décidera d'acheter des bus, on le fera", confirme Patrick Bedek, vice-président de la communauté urbaine en charge des transports. Ce ne sera pas confié à l'exploitant."

On rate le coche, on aurait pu reprendre la main - Léo Tyburce

Le Grand Reims n'a donc pas choisi la solution réclamée depuis des mois par les syndicats de Citura et les élus de l'opposition : un service public à part entière, avec un mode de gestion plus direct, sans intermédiaire privé. Léo Tyburce, conseiller communautaire Europe Ecologie les Verts, ne décolère pas : "Les transports, c'est un enjeu majeur pour la qualité de l'air, pour la cohésion territoriale, pour aller à l'école, dans les commerces et pour le lien urbain rural. C'est notre vie et on ne peut pas décemment confier cette gestion à un opérateur privé qui lui est dans une logique marchande."

Pour Présidente du Grand Reims, il n'était pas question de mettre en place une régie directe : "Ca voulait dire qu'on aurait été tout seul pour réfléchir à l'offre et que eu égard aux enjeux et aux ambitions qui sont les nôtres, on a besoin de savoirs faire de professionnels".

Restent les interrogations de l'opposition, représentée par le socialiste Eric Quénard : "Nous ne savons toujours pas aujourd'hui combien nous coûtera l'indemnité que l'on devra verser pour avoir rompu le contrat avec Mars. On ne connaît pas non plus le contour de notre futur plan de mobilité. Et puis troisième incertitude, le cahier des charges, qui sera défini dans plusieurs semaines".

Les prochaines échéances

Le cahier des charges, justement, doit être peaufiné en collaboration avec les maires des 143 communes de l'agglomération. L'appel d'offres sera officiellement lancé cet hiver, certainement en novembre. La signature du contrat avec le nouvel exploitant est prévu pour mai 2023 avant un début d'activité au 1er janvier 2024.