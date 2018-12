Transports scolaires : face à la grogne des parents d'élèves, la Région assume

Ce jeudi soir, à la préfecture de la Mayenne, la Région Pays de la Loire a donc présenté sa nouvelle grille de tarifs pour les transports scolaires à la rentrée 2019. En raison du transfert de la compétence transport des départements à la région qu'impose la loi NOTRE de 2017, les élus régionaux souhaitent harmoniser les tarifs pour les cinq départements des Pays de la Loire. Mauvaise nouvelle : la Mayenne est la grande perdante.

D'après une note censée rester confidentielle mais que France Bleu Mayenne s'est procurée avant le Comité Départemental de l'Éducation Nationale (CDEN), pour une famille composée d'un enfant le tarif annuel passera de 70€ à 120€ par an. Pour une famille de deux enfants le tarif passera de 105€ à 240€ et de 125€ à 240€ pour une famille composée de trois enfants.

"Le coût des transports est certainement beaucoup plus élevé comme en Loire-Atlantique et on ne voit pas pourquoi il reviendrait aux familles rurales mayennaises de payer des coûts de transports supplémentaires. Les Gilets Jaunes montrent bien en ce moment que beaucoup de familles sont acculées financièrement. Je pense qu'elles n'ont pas besoin de ça" - Pierre-Marc Planchais, représentant du syndicat FSU 53