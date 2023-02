Travail dissimulé, licenciement abusif... la députée européenne Laurence Farreng devant les Prud'hommes de Pau

Le conseil des Prud'hommes de Pau a mis en délibéré sa décision au 5 juin 2023, dans l'affaire qui oppose Laurence Farreng à l'un de ses anciens collaborateurs. La députée européenne, ancienne conseillère municipale de François Bayrou, est accusée de travail dissimulé, d'heures supplémentaires non payées et de licenciement abusif par son ancien attaché parlementaire, Gaël Galindo-Belio.

Pour l'avocat de la députée européenne, maître Jean-Philippe Labes, c'est l'histoire d'un jeune homme "frustré". On lui promet une place sur la liste Modem aux élections régionales de 2021 ; pour cela il met un terme à son CDD d'assistant parlementaire plus tôt que prévu, s'assoit sur son salaire, tout en continuant de travailler pour la campagne de Laurence Farreng, tête de cette liste aux régionales - le travail dissimulé dont il l'accuse - pour finalement ne pas figurer sur cette liste. Frustré, également, qu'elle lui demande quelques mois plus tard de prendre un congés sans solde s'il veut gérer la communication du candidat Macron dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qu'il considère comme un licenciement abusif. Et puis il y a les heures supplémentaires, tous les jours, impayées.

Pour l'avocat du jeune homme, maître Christophe Pitico, c'est plutôt l'histoire du décalage entre les règles de droit du travail édictées par les politiques et les difficultés qu'ils ont à les respecter. Dans le dossier, des dizaines et des dizaines de SMS de la députée à son assistant, alors que son CDD est terminé. L'avocat en lit des extraits : "Demain à bloc, il y a du travail". "Où es tu, je te croyais au bureau ? J'ai besoin de toi". "La politique, c'est le monde du bénévolat" répond la défense. Gaël Galindo Bélio s'est mis en syndicalisme, il ne veut "plus en entendre parler", de la politique. Laurence Farreng assure qu'elle lui a "tendu la main, non pas pour le faire agoniser mais pour le faire progresser".

Son avocat demande des indemnités pour le travail qu'il a fourni et le "licenciement abusif" qu'il aurait subi. Le conseil rendra sa décision le 5 juin.