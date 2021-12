Treillières : la gestion du maire mise en cause par la chambre régionale des comptes

La gestion de la commune de Treillières (Loire-Atlantique) est pointée du doigt par la chambre régionale des comptes. C'est la suite d'un feuilleton qui dure depuis près de deux ans. Le maire Alain Royer est contesté par son opposition mais aussi par une partie de son équipe, avec des démissions d'adjoints en cascade. Il a par ailleurs été contraint de démissionner en octobre dernier de la communauté de communes "Erdre et Gesvres", car les conflits et tensions liés à la gestion de sa commune venaient perturber le bon fonctionnement de l'intercommunalité".

Cette fois les mises en cause ne sont plus seulement politiques, elles émanent d'un organisme de contrôle indépendant : la chambre régionale des comptes et c'est un véritable réquisitoire qui est dressé.

opacité, favoritisme, conflits d'intérêts

Il y a d'abord l'absence de transparence, notamment en conseil municipal et une opacité dans la prise de décision. Des décisions qui sont pour certaines entachées d'irrégularités. La chambre régionale des comptes pointe "les difficultés de l'exécutif à remplir correctement sa mission". La situation financière de la commune est jugée "insincère", un terme comptable à travers lequel il faut comprendre que "la fiabilité des comptes présentés est altérée". La chambre parle d'"application approximative de la gestion publique".

Pour nourrir ses arguments la CRC liste une longue série de griefs : pas ou peu d'appels d'offres, absence de devis, favoritisme dans l'attribution de marchés, conflits d'intérêt entre les acticités professionnelle de certains élus et les entreprises que la collectivité fait travailler. "Plusieurs d'entre elles bénéficient ainsi chaque année de commande sans aucune forme de mise en concurrence" pointe l'organisme de contrôles qui poursuit : "les principes mêmes de la gestion publique semblent mal connus".

le maire a franchi la ligne jaune -Emmanuel Renoux, chef de file de l'opposition

La chambre régionale des comptes cible également des manquements dans le fonctionnement interne de la mairie. Par exemple, la chambre constate qu'"il n'existe "aucun contrôle sur les déplacements et sur les cartes carburant" utilisées pour faire le plein des véhicules du parc automobile de la commune. La chambre dénonce également l'utilisation d'un véhicules par le maire à des fins personnelles avec frais d'essence payés par la commune.

Emmanuel Renoux, le chef de file de l'opposition, dont le groupe avait envoyé des signalements à la CRC, se dit "soulagé" de constater qu'ils avaient raison de dénoncer la situation, tout en reconnaissant que le rapport va au-delà de ce qu'ils imaginaient. "On a quand même un degré de surprise sur la gravité des faits dénoncés dans le rapport. Le maire et ses adjoints et en face les personnes qui ont bénéficié de ces commandes publiques ont franchi la ligne jaune." L'élu espère que la justice se saisira de l'affaire : "Quand on détourne les règles, on doit être puni".

Une suite en justice ?

Désormais la chambre régionale des comptes peut décider de transmettre ses conclusions au Procureur de la République. le Procureur lui, peut décider ensuite d'ouvrir une enquête. Le tout pouvant déboucher, in fine, sur des poursuites. Sollicité le maire Alain Royer n'a pas donné suite à notre demande d'interview.