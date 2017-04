Trémargat, le village breton où Mélenchon a obtenu 61,5% des suffrages. Et maintenant?

Que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au second tour? Nous avons posé la question à Trémargat. Dans cette commune rurale des Côtes d'Armor, le candidat de la France insoumise a recueilli 61,5% des suffrages contre 3,5% pour Emmanuel Macron.

Assis sur une chaise de camping, les bras croisés, face à sa petite maison en bois, Marcus, conseiller municipal à Trémargat, fait partie des 88 personnes à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon, sur 173 inscrits. "

La tentation du vote blanc après un vote Chirac au goût amer

Mon choix n’est pas arrêté à 100% pour le second tour mais j’opte pour le moment pour un vote blanc", explique Marcus, "en 2002, j’avais voté Chirac et j'avais regretté".

Dans son restaurant Bio situé dans le bourg, Nathalie a elle aussi, comme la plupart des habitants de la commune, voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Au second, ce sera blanc, sans hésitation. "Si Marine Le Pen avait été en tête, j’aurais voté Macron au second tour mais ce n'est pas le cas. Et je ne veux pas faire partie des gens qui vont donner 80% à Macron pour ensuite le voir frimer avec un tel score".

La lutte contre la politique Macron après le second tour

Si bon nombre d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon semblent tenter par le vote blanc à Trémargat, d'autres, comme Christophe, déposeront un bulletin Macron dans l’urne le 7 mai. "J'ai voté Chirac, je peux voter Macron. Et je fais quand-même une différence entre le centre-gauche et l’extrême-droite", précise Christophe. "Je pense qu’il faut espérer l’élection de Macron. Ensuite la lutte contre la politique de Macron s'organisera".

Au premier tour, Emmanuel Macron a recueilli seulement 5 voix à Trémargat.