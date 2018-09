Stéphane Travert est en visite à la Foire de Châlons-en-Champagne dans la Marne ce samedi pour rencontrer des élus de la région et les représentants agricoles. Le ministre de l'agriculture qui doit faire face à l'inquiétude des producteurs de betteraves.

Châlons-en-Champagne, France

L'an dernier il était dans l'ombre du premier ministre Edouard Philippe lors de l'inauguration. Cette fois, le ministre de l'agriculture Stéphane Travert est venu seul ce samedi 1er septembre à la Foire de Châlons-en-Champagne. Au programme, rencontre avec les exposants, visite de la Foire, et rencontre avec les élus et syndicats. Et c'est peu de dire que le ministre était attendu, notamment par les représentants de la FNSEA dans la région.

Le ministre a débuté par une visite des différents stands de la Foire de Châlons. © Radio France - Victorien Willaume

Les producteurs de betteraves demandent des solutions

Car c'est ce samedi qu'entre en vigueur en France l'interdiction des pesticides à base de cinq néonicotinoïdes, considérés comme "tueurs d'abeilles". En première ligne face à cette interdiction : les producteurs de betteraves. Eric Lainé, producteur dans la Marne et président de la Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB) plaide depuis plusieurs mois pour une dérogation afin d'utiliser encore des néonicotinoïdes, faute d'alternative efficace. Il y a 3.500 planteurs de betteraves dans la Marne et les Ardennes.

Les producteurs de betteraves ont plaidé leur cause dès vendredi auprès des trois présidents de régions venus inaugurer la 72ème édition de la Foire : Jean Rottner pour le Grand Est, Valérie Pécresse présidente d'Ile de France et Xavier Bertrand président des Hauts de France.