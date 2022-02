Trêve des parlementaires: des députés LREM nous confient leurs bons et mauvais souvenirs après 5 ans de mandat

C'est la coutume comme chaque année d'élection présidentielle. Les travaux de l'Assemblée nationale s'interrompent deux mois avant le scrutin du premier tour. C'est donc pour dimanche, même si dès ce jeudi soir, les textes officiels ne peuvent plus être votés. Plus de sessions dans l'hémicycle, ni de séances en commission donc pour nos députés. Ainsi s'achèvent pour eux cinq ans de mandat. Cinq ans de mandat qui marquent forcément les esprits, notamment de certains de nos députés LREM franc-comtois qui s'emparaient pour la première fois de cette fonction.

Chacun garde un souvenir bien ancré dans la tête. Celui de leurs premiers pas, leur première venue à Paris et à l'Assemblée nationale. "J'ai pensé à Simone Veil et j'ai pensé à mes grands-parents", assure Christophe Lejeune. "Pour eux, c'était quelque-chose d'impensable que l'un d'entre nous puisse entrer à l'Assemblée. C'était pour les autres, pas pour eux. Que leur petit-fils y soit allé, je me dit que pour moi c'est l'attache de nos territoires qui est représenté à Paris", ajoute le député LREM de la 2e circonscription de Haute Saône.

Je ne savais pas ce qui m'attendait

Le premier rendez-vous à l'hémicycle, c'est aussi le premier souvenir heureux de Barbara Bessot-Ballot. Un souvenir d'autant plus intense pour l'élue haut-saônoise alors que la trêve sonne. "Je me rappelle de mon arrivée en bus jusqu'à l'Assemblée. Cette première main que j'ai serrée, celle de Manuel Valls. J'avais les yeux écarquillés les premiers temps. J'ai re regardé cet abri de bus ce mercredi et je me disais que cela faisait déjà cinq ans que j'arrivais là sans savoir ce qui m'attendait", poursuit l'élue.

L'endurance pour principe

La plongée dans le grand bain des parlementaires n'a pas été de tout repos. Il a fallu faire face tout d'abord, et cela dès la campagne, à de nombreuses critiques de la part du monde politique mais aussi des médias et des anonymes pour ces députés dits de la société civile comme le revendiquait le camp En Marche. "Ce qui a été compliqué au début c'est le regard des autres. On me faisait comprendre que je faisais partie d'une élite, que je représentais l'élite alors que j'habite dans un 40 mètres carrés dans le quartier bisontin de planoise. J'avais le sentiment d'être une transfuge. On me faisait comprendre que je ne faisais plus partie des Français modestes. Et dans le même temps j'avais pas pris pleinement possession et intégrée le monde politique."

Je crois que je me suis inscrite dans tous les modules de formation"

Mais l'élue du Doubs assure n'avoir pas douté, enfin de n'avoir pas eu le temps pour cela. "Il a fallu bosser. Je me souviens que la première semaine à l'Assemblée, on y proposait des modules de formation avec par exemple, comment écrire un amendement. Je crois que je me suis inscrite dans tous les modules possibles !"

Un mandat de cinq ans, c'est aussi comme le décrivent les trois députés, une course d'endurance. Christophe Lejeune ne s'attendait pas à autant d'investissement. Cette vie de parlementaire, ce sont des allers-retours entre sa circonscription et Paris, les rencontres avec des élus, des associations, les citoyens etc. Paris et l'Assemblée nationale où se trouve la plus grosse désillusion et difficulté de Barbara Bassot-Ballot : le travail en collectif. "Que l'on travaille pour une mission, que l'on travaille dans un groupe politique, peu importe le sujet, on n'est pas chef d'entreprise d'un PME où on décide le matin et ça s'applique le jour qui suit. Ce n'est pas tout à fait cela. Le temps de la démocratie est bien long."

Premier et dernier mandat pour Fannette Charvier

Au temps long, s'ajoute selon les élus, des journées à rallonge, des réveils tôt, des couchers tard, une mobilisation quotidienne. J'ai été à 100% pendant mon mandat", rappelle Fannette Charvier. "On ne lâche rien", ajoute Barbara Bessot-Ballot. "C'est une vraie vie de sportif que l'on a", précise encore Christophe Lejeune.

Le risque de déconnecter avec la vie est là

Des difficultés qui paraissent surmontable. Nos trois députés le reconnaissent, ils ont pris goût à la vie de parlementaires. S'ils ne se prononcent pas encore sur leur envie de remettre le couvert pour un mandat supplémentaire, chacun assure n'avoir aucun regret. "J'ai eu des succès, des moments de bonheur comme le renforcement de la base militaire de Luxeuil. On se projette pour les 40-50 prochaines années à venir" assure l'élu.

Pour Fannette Charvier, ce mandat c'était aussi l'occasion de faire de belles rencontres. Cette femme enceinte par exemple, qu'elle a réussi à faire rapatrier en France alors qu'elle était coincée à l'étranger. "Je pensais que le monde de la politique était un monde de requin. Et bien je m'y suis fait des amis". Mais cela n'aura pas suffi apparemment pour que la jeune femme poursuive ou du moins se relance dans les élections législatives. Cette fin de mandat a le goût du vrai départ. Elle l'avait déjà précisé, elle ne rempilera pas, malgré la frustration d'une période de covid qui l'a empêché d'aller à bout de certains dossiers. "Le risque de déconnecter avec la vie est là. Et un mandat c'est bien. C'est déjà beaucoup" assure la presqu'ex député du Doubs.