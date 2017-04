Tribunal d'instance : permanences exceptionnelles pour les procurations

L'élection présidentielle approche à grand pas, et ceux qui ne seront pas présents les jours du scrutin peuvent aller faire une procuration. Le greffe du tribunal d'instance organise des permanences exceptionnelles pour permettre à chacun d'effectuer la démarche.

Cette année les absents pourraient être nombreux en Sarthe pour l'élection présidentielle. En effet le premier tour tombe à la fin des vacances de pâques, et le second pendant le week-end du 8 mai. Pour permettre à chacun de donner une procuration, le greffe du Tribunal d'Instance du Mans propose des permanences exceptionnelles mercredi 5, jeudi 13 et mercredi 19 avril jusqu'à 20h, et le samedi 8 avril de 9h à 12h et de 14h à 16 h.

Ces procurations peuvent se faire au greffe du tribunal d'instance, situé dans la cité judiciaire, ou dans les commissariats du département. Elles peuvent être valables un an, et donc couvrir les deux tours de l'élection présidentielle ainsi que les élections législatives.