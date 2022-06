"Triste mais fier et sans regret" : Jean-Baptiste Moreau perd son siège de député de la Creuse

Le député sortant Jean-Baptiste Moreau est battu par la candidate de l'union de la gauche Catherine Couturier au second tour des élections législatives en Creuse. L'agriculteur de 45 ans quitte l'Assemblée nationale avec tristesse mais avec le sentiment, dit-il, d'avoir donné son maximum.

Jean-Baptiste Moreau n'est plus le député de la Creuse. L'agriculteur de 45 ans, proche d'Emmanuel Macron, a perdu son siège à l'Assemblée nationale lors du second tour des élections législatives dimanche 19 juin. Le scrutin a été remporté par son adversaire de l'union de la gauche, Catherine Couturier, qui porte les couleurs de la Nupes.

Je n'ai pas à rougir

Le député sortant n'a pas attendu les résultats définitifs de la préfecture de la Creuse pour reconnaître sa défaite. Il a félicité sa rivale quelques minutes avant la fin du dépouillement, depuis le QG de la majorité présidentielle à Jarnages.

ECOUTEZ - La première réaction de Jean-Baptiste Moreau sur France Bleu Creuse Copier

"Triste pour la Creuse"

L'ambiance était tendue dimanche soir parmi les militants d'Ensemble, la coalition de la majorité gouvernementale. Interviewé sur France Bleu Creuse dès l'annonce des résultats définitifs, Jean-Baptiste Moreau confie sa déception : "Bien sûr j'ai de la déception mais je remercie l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance et les équipes militantes. Je suis extrêmement fier de mon bilan et des cinq ans passés comme député de la Creuse, je n'ai pas à rougir."

Malgré ses félicitations "républicaines" à Catherine Couturier, il se dit "triste pour son département" : "Les cinq années à venir sont cinq années perdues pour le département, avec une alliance des extrêmes entre extrême-droite et extrême-gauche qui n'amèneront rien de bon, ni pour la Creuse ni pour le pays."

"Je vais me consacrer à ma famille"

Après cinq ans passés à naviguer entre les routes creusoises et les allées de l'Assemblée nationale, que va devenir Jean-Baptiste Moreau ? "Je vais me consacrer à ma famille que j'ai délaissé pas mal pendant cinq ans, et à mon exploitation agricole. J'ai toujours dit que je n'étais pas là pour faire ma vie en politique."

La politique n'est pas une finalité pour moi

Il part, dit-il, "sans regret" : "J'ai fait mon maximum, j'ai eu une expérience très enrichissante, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens étonnants et très intéressants. Je suis fier de mon bilan comme député. La politique n'est pas une finalité pour moi, j'ai fait des choses avant et j'en ferai après."