Trois cents personnes à la Chapelle-Saint-Mesmin pour le meeting du Premier ministre

Orléans, France

Comme un air de fin de campagne. Le Premier ministre Edouard Philippe était à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ce jeudi soir, deux jours seulement avant le scrutin pour les élections européennes. Environ trois cents personnes ont assisté à cette réunion publique, et dans l'assistance il y avait de nombreux élus et proches du parti. Les députés du Loiret Richard Ramos, Stéphanie Rist et Caroline Janvier, les ministres Loir-et-Cheriens Jacqueline Gourault et Marc Fesneau, le maire d'Orléans Olivier Carré, le maire de Tours, sans oublier le numéro quatre sur la liste En Marche, l'agriculteur Jérémy Decerle.

Arrivée du Premier ministre @EPhilippePM au meeting de la liste #Renaissance à la Chapelle- Saint-Mesmin, près d'Orléans #Européennes2019pic.twitter.com/c11ENLqhTA — France Bleu Orleans (@FBOrleans) May 23, 2019

Devant la salle, entre quarante et cinquante gilets jaunes et syndicalistes s'étaient positionnés pour interpeller les militants qui entraient et sortaient de la salle. Et dans le public, il y avait des jeunes, parfois un peu perdus.

"L'Europe et l'écologie c'est les deux thèmes principaux chez les jeunes en ce moment."

Amayelle a 18 ans, elle est en classe de terminale. C'est la première fois qu'elle votera et même si elle dit s'intéresser à la politique, sur la question des européennes elle est un peu désemparée : "J'ai découvert ces élections un peu au dernier moment." D'autant que dans son lycée, le sujet n'est jamais abordé : "Les professeurs ne nous en parlent pas, très peu de personnes savent ce que c'est. C'est pour ça que je viens ici, pour me renseigner."

Quelques rangs plus loin, Thomas 20 ans n'en rate pas une miette. Cet étudiant en classe préparatoire avoue avoir un peu de mal à s'y retrouver parmi les 34 listes : "Je suis venu pour prendre des informations et voir si le projet de LREM est un bon projet pour l'Union Européenne." Quant à Augustin, 19 ans, il y a des thématiques sur lesquelles il est particulièrement attentif : "L'Europe et l'écologie c'est les deux thèmes principaux chez les jeunes en ce moment. Et moi je suis intéressé par la question de l'immigration, par le social, avec les gilets jaunes ça me semble très important."

Séance de questions-réponses

Edouard Philippe va prononcer un discours d'une vingtaine de minutes, puis répondre à neuf questions du public. Il a parlé notamment d'environnement, d'agriculture, de l'importance de l'Union Européenne pour les Français, de l'euro, du Brexit, de la nécessité de voter pour faire barrage au Rassemblement National...

"Parfois, c'est compliqué d'être Premier ministre en France. Mais quand je me dis ça, je pense à Théresa May" (Édouard Philippe, en meeting près d'Orléans) #Europeennes2019pic.twitter.com/JPSWOKkqI8 — Antoine Denéchère (@AntoineDen) May 23, 2019

Et puis, brièvement, du programme Erasmus, qui permet d'étudier à l'étranger : "On veut que plus de gens bénéficient d'Erasmus ! C'est bien si ça peut profiter aux lycéens puis surtout c'est bien si ça peut profiter aux apprentis. Il n'y a pas de raison."

"Je ne sais toujours pas pour qui je vais voter !"

Deux heures de meeting plus tard, Thomas n'est pas vraiment plus avancé : "C'était un peu décevant je trouve. Les questions posées étaient pertinentes, mais les réponses apportées c'était plus des tournures de phrase que des vraies propositions. Je ne sais toujours pas pour qui je vais voter !"

La liste En Marche est créditée d'environ 23% des intentions de vote, au coude à coude avec la liste Rassemblement National.