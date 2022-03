300 personnes réunies pour le meeting de Nathalie Arthaud au Palais des Congrès de Dijon

Nathalie Arthaud a réunie autour d'elle 300 personnes lors de son meeting hier soir au Palais des Congrès de Dijon. La candidate du parti Lutte ouvrière mène une campagne axée sur la révolution des travailleurs et travailleuses, un sujet qu'elle a pu évoquer hier soir.

La salle du Clos Vougeot au Palais des Congrès de Dijon était remplie hier soir pour le meeting de Nathalie Arthaud, la candidate du parti Lutte ouvrière. 300 personnes étaient présentent pour soutenir la candidate à l'élection présidentielle qui cumule pour l'instant 0,5% des intentions de vote.

La guerre en Ukraine comme révélateur des inégalités

Nathalie Arthaud a ouvert son meeting avec cette actualité: la guerre en Ukraine. Pour la candidate de Lutte ouvrière, c'est un événement qui révèle encore plus les inégalités, notamment entre les réfugiés. Elle dénonce un "deux poids deux mesures" dans le traitement entre les réfugiés Ukrainiens et ceux d'autres nationalités. "C'est du racisme tout simplement, et c'est inacceptable." Elle espère que cette guerre fera évoluer les mentalités.

Bien sûr qu'il faut accueillir tous les réfugiés

Une retraite à 60 ans pour conserver les droits des travailleurs

A notre micro, Nathalie Arthaud réagit à la proposition d'Emmanuel Macron de reculer l'âge de départ à la retraite à 65 ans: "je me battrais jusqu'au bout contre cette ignominie". Pour elle, c'est un moyen pour baisser les pensions de retraite: "60 ans c'est l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier, donc ça veut dire que beaucoup ne pourront pas profiter de leur retraite", explique la candidate à l'élection présidentielle. Elle appelle à se mobiliser contre cette proposition.

La candidate reste à la traine dans les intentions de vote

Pour l'instant, la candidate de Lutte ouvrière reste à 0,5% d'intentions de vote. Pour rappel, à l'élection présidentielle de 2017, elle avait obtenu un score 0,63% en Côte-d'Or et 0,53% à Dijon. Un chiffre plus bas que la moyenne nationale, puisqu'elle avait obtenu 0,64 % des voix.