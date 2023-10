Trois créations de gendarmeries en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

C'était une promesse de la campagne présidentielle du candidat Emmanuel Macron en 2022 : 238 nouvelles brigades de gendarmerie. Le chef de l'Etat en dévoile la liste ce lundi 2 octobre à l'occasion d'un déplacement dans le Lot-et-Garonne et l'inauguration d'une nouvelle caserne de gendarmerie à Tonneins.

Trois de ces créations concernent le sud de la Lorraine : Einville-au-Jard en Meurthe-et-Moselle, Saint-Maurice-sur-Moselle et Aydoilles dans les Vosges. Pour les deux premières, il s'agit de brigades fixes dotées d'une dizaine de gendarmes. La brigade d'Aydoilles, elle, sera mobile. Six gendarmes se déplaceront de commune en commune dans le secteur et pourront enregistrer des dépôts de plainte ou mener des auditions.

L'objectif est de "renforcer le maillage territorial" selon l'Elysée. Ces 238 créations viendront s'ajouter d'ici la fin du mandat en 2027 - voire au-delà - aux 3 500 brigades déjà implantées en France. Les premières seront installées dès le mois de novembre. Elles représentent 2 144 postes de gendarmes supplémentaires.